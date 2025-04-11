«Аль-Наср» предложил Роналду новый контракт

«Аль-Наср» хочет продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Как передает İdman.biz, по информации журналиста Sportitalia Джанлуиджи Лонгари, клуб из Саудовской Аравии предложил 40-летнему португальцу новое соглашение сроком до лета 2027 года.

Действующий контракт Роналду истекает 30 июня 2025-го.

В этом сезоне форвард провел за «Аль-Наср» 34 матча, забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи. Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду забил 88 мячей и сделал 19 голевых пасов в 98 матчах.



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