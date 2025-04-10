Левандовски обошел Роналду по скорости набора 105 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (4:0), сообщает İdman.biz.

Эти мячи стали для польского форварда 104-м и 105-м в турнире — он достиг этой отметки за 131 матч, обойдя по темпам Криштиану Роналду, которому для того же результата понадобилось 140 игр.

Таким образом, Левандовски укрепил позиции в тройке лучших бомбардиров в истории главного еврокубка. Теперь в этом списке выше него только Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129 голов), который достиг 105 голов за 127 матчей.

Матч с «Боруссией» стал настоящим триумфом для «Барселоны», которая сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов.

İdman.biz