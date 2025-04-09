Неймар назвал победителя Лиги чемпионов

Звезда «Сантоса» и бывший форвард «Барселоны» и ПСЖ Неймар поделился своим прогнозом на текущий розыгрыш Лиги чемпионов, выразив уверенность в победе каталонского клуба, сообщает İdman.biz со ссылкой на Goal.

По словам бразильца, в полуфиналы турнира, по его мнению, выйдут «Пари Сен-Жермен», «Реал Мадрид», «Барселона» и «Бавария». Однако в качестве главного фаворита на титул он выбрал именно «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2014/15.

Напомним, Неймар в 2023 году покинул Европу и после выступлений за «Аль-Хиляль» вернулся в родной «Сантос», где продолжает восстанавливаться после травмы.

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