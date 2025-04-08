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Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 19:56
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Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО

Бывший нападающий мадридского "Реала", а ныне игрок саудовского "Аль-Иттихад" Карим Бензема оказался в центре нового скандала, передает İdman.biz.

На этот раз поводом стало его общение с несовершеннолетней девушкой в социальных сетях.
Речь идет о 17-летней певице Лил Тэй, у которой более 5 миллионов подписчиков в Instagram. В интервью на YouTube девушку спросили о Бензема, и она неожиданно ответила: "Он в моих личных сообщениях".

По информации СМИ, Бензема не скрывал своих симпатий к Лил и даже сделал ей признание в любви.
Это заявление вызвало волну критики в адрес французского футболиста в соцсетях.

Карим Бензема не впервые оказывается в центре скандалов, связанных с несовершеннолетними. В 2010 году французского футболиста обвиняли в интимной связи с несовершеннолетней девушкой — известной тогда моделью Захией Дехар. Однако суд оправдал Бензема, так как не было доказано, что он знал о её возрасте.

Позже, в 2015 году, Бензема оказался фигурантом другого громкого дела — его обвинили в соучастии в попытке шантажа партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна интимным видео. В этом деле суд признал футболиста виновным и приговорил его к условному тюремному сроку и штрафу.

Эти истории до сих пор всплывают в прессе, особенно на фоне новых слухов и обвинений в его адрес.

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