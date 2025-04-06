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Гвардиола нашел замену Де Брюйне: "Манчестер Сити" нацелился на звезду "Байера"

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 15:25
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Гвардиола нашел замену Де Брюйне: "Манчестер Сити" нацелился на звезду "Байера"

«Манчестер Сити» всерьез рассматривает трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца в качестве потенциальной замены Кевину Де Брюйне.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, главный тренер Пеп Гвардиола видит в 21-летнем таланте идеального кандидата для укрепления центра поля.

Вирц блистает в составе «Байера» и сборной Германии, став ключевым игроком в историческом сезоне леверкузенцев, завершившемся первым чемпионством Бундеслиги без единого поражения. За последние два сезона он отметился 41 результативным действием в 57 матчах и входит в число самых ярких молодых звёзд европейского футбола.

Уход Кевина Де Брюйне, который провёл в составе «Сити» более 400 матчей, может оставить серьёзную брешь в полузащите команды.

Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию:

«Есть вещи, которые невозможно заменить. Прощаться с такими игроками — это всегда тяжело. Эти связи, эти отношения — они уникальны и незаменимы», — сказал наставник.

«Но болельщики должны помнить, как им повезло наблюдать за Кевином все эти годы. Он отдал команде всё. Его невозможно забыть».

Теперь внимание «Сити» приковано к Вирцу — и, похоже, именно он может стать новым лицом полузащиты клуба.

İdman.biz

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