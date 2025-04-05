Манкунианцы готовы продать "дьявола" за 50 миллионов

Английская футбольная команда «Манчестер Юнайтед» готова рассмотреть предложения по полузащитнику Кобби Майну в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz, если верить слухам, игрок не горит желанием продлевать контракт с манкунианцами, в то время как действующее соглашение истекает в 2027 году.

Как информирует Calciomercato, «красные дьяволы» готовы продать 19-летнюю восходящую звезду всего за 50 млн евро. Прежде назывался куда более высокий ценник - около 80 млн евро. На счету Кобби Майну один забитый гол и одна результативная передача в 25 поединках текущего сезона. Интерес к англичанину проявляют миланский «Интер» и представители АПЛ.

İdman.biz