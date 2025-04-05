6 Апреля 2025
RU

Серьёзная потеря для "Баварии"

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2025 12:14
43
Серьёзная потеря для "Баварии"

«Бавария» понесла потерю.

İdman.biz сообщает, что полузащитник команды Джамал Мусиала получил травму в матче Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1). На 52-й минуте 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён.

Член совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал произошедшее: "К сожалению, травма Джамала Мусиалы выглядит не очень хорошо. Пропустит ли он матч с «Интером» на следующей неделе? Да".

Отметим, что «Бавария» выиграла выездной матч со счетом 3:1.

Команда встретится с «Интером» в игре четвертьфинала Лиги чемпионов восьмого апреля, ответная встреча состоится 16-го.

22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус задолжал 50 евро грузину
01:30
Мировой футбол

Винисиус задолжал 50 евро грузину

Странное пари между звездой "Реала" и вратарем "Валенсии"
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Во второй игровой день проходят четыре матча
Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

Во второй игровой день состоятся три матча
ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО
5 Апреля 23:48
Мировой футбол

ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО

Для парижан это уже четвертая победа подряд в национальном первенстве

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО
5 Апреля 22:51
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО
5 Апреля 22:41
Мировой футбол

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В очередной игровой день немецкого чемпионата состоялись шесть матчей

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов