Серьёзная потеря для "Баварии"

«Бавария» понесла потерю.

İdman.biz сообщает, что полузащитник команды Джамал Мусиала получил травму в матче Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:1). На 52-й минуте 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён.

Член совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал произошедшее: "К сожалению, травма Джамала Мусиалы выглядит не очень хорошо. Пропустит ли он матч с «Интером» на следующей неделе? Да".

Отметим, что «Бавария» выиграла выездной матч со счетом 3:1.

Команда встретится с «Интером» в игре четвертьфинала Лиги чемпионов восьмого апреля, ответная встреча состоится 16-го.

22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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