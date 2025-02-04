4 Февраля 2025
RU

"Манчестер Сити" потратил больше 200 млн

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2025 09:30
28
"Манчестер Сити" потратил больше 200 млн

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» потратил 212 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz, команда приобрела четырех игроков.

«Сити» приобрел центральных защитников Витора Рейса за 37 миллионов, Абдукодира Хусанова за 40 миллионов, полузащитников Омара Мармуша за 75 миллионов и Нико Гонсалеса за 60 миллионов. Трата в 212 миллионов - вторая по величине в истории зимнего трансферного окна.

Отметим, что абсолютный рекорд принадлежит «Челси», потратившему в 2023 году 330 миллионов евро.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Жоау Феликс в "Милане"
11:37
Мировой футбол

Жоау Феликс в "Милане"

Он будет играть на правах аренды
"Лацио" поднялся на четвертое место - ВИДЕО
09:06
Мировой футбол

"Лацио" поднялся на четвертое место - ВИДЕО

Завершился 23-й тур итальянской Серии А
Камбэк в Лондоне - ВИДЕО
09:03
Мировой футбол

Камбэк в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 24-й тур английской Премьер-лиги
Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО

Завершился 22-й тур турецкой Суперлиги
Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый "Манчестер Юнайтед"
3 Февраля 23:27
Мировой футбол

Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый "Манчестер Юнайтед"

Аморим начал процесс обновления состава МЮ, подписав молодого флангового игрока "Лечче"
Самые противоречивые футбольные звёзды. У Хаверца, Холанда и Онаны сложнейший сезон
3 Февраля 23:02
Мировой футбол

Самые противоречивые футбольные звёзды. У Хаверца, Холанда и Онаны сложнейший сезон

Их игра вызывает смешанную реакцию

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу