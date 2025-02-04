"Манчестер Сити" потратил больше 200 млн

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» потратил 212 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz, команда приобрела четырех игроков.

«Сити» приобрел центральных защитников Витора Рейса за 37 миллионов, Абдукодира Хусанова за 40 миллионов, полузащитников Омара Мармуша за 75 миллионов и Нико Гонсалеса за 60 миллионов. Трата в 212 миллионов - вторая по величине в истории зимнего трансферного окна.

Отметим, что абсолютный рекорд принадлежит «Челси», потратившему в 2023 году 330 миллионов евро.

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