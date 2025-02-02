Главный тренер "Милана" потерял поддержку за месяц. Рассорился с игроками, впереди - дерби

Важный момент для «нерадзурри».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Команде не нравится подход нового тренера

Вроде месяц прошёл вполне неплохо. Консейсау двумя первыми матчами выиграл Суперкубок Италии, продолжил одним поражением в четырёх турах – но теперь оказался на грани отставки. Методы работы португальского менеджера запустили масштабный конфликт. Игроки не приняли жёсткий подход наставника и считают его слишком строгим. После победы над «Пармой» Сержиу конфликтовал с Калабрией, дело чуть не дошло до драки на поле. Теперь появляются инсайды, что правый защитник «россонери» близок к уходу из команды, он может оказаться в «Болонье».

Неожиданно Альваро Мората стал искать себе новую команду, сейчас близка к завершению сделка по аренде в «Галатасарай» с обязательным выкупом, а сам «Милан» пытается подписать ему на замену Хименеса из «Фейеноорда». Как теперь сообщается, это также связано с тренером «россонери»: Альваро важно чувствовать поддержку, но взаимопонимания с Консейсау он не нашёл.

Руководство оказалось перед дилеммой. Специалист проработал только месяц, и быстрая отставка ударит по имиджу, к тому же Сержиу может принести результат. С другой стороны, его методы работы грозят серьёзными потерями - нет химии с игроками, они могут потребовать трансфер. Выбор не из простых.

Много противоречий - но результат есть, а дисциплина пойдёт на пользу

Тренер и команда в ссоре - это тяжелейший кейс для боссов «Милана». Важно сохранить химию и взаимопонимание в составе. Вместе с тем надо понимать, что когда сталкиваются амбициозные люди, это неизбежно ведёт к конфликтам. Вопрос не в конфликте как таковом, а в том, как с ним работать и как нивелировать его разрушительное влияние.

Игрокам не понравились жёсткие методы работы португальца, но ведь именно жёсткий наставник этому составу и нужен. Лидер «Милана» Рафаэл Леау - футболист настроения. Когда всё хорошо, показывает лучший футбол и делает разницу. Но часто происходит обратное – когда вингер перетягивает одеяло на себя и при этом не оправдывает свои действия результатом. «Россонери» сейчас слишком нестабильны, необходимо вернуть дисциплину.

Кроме того, Сержиу уже добился большего, чем его предшественник Фонсека. Паулу проваливал даже игры с «Торино», «Пармой», «Фиорентиной», терял очки с «Лацио» и «Кальяри». Слишком много необязательных ошибок. На этом фоне Консейсау обыграл «Ювентус» и «Интер» и взял Суперкубок Италии, позже избежал нервотрёпки на финише общего этапа ЛЧ, обыграв «Жирону». Поражения от загребского «Динамо» и «Юве» портят впечатления – но даже так специалист заслужил доверие.

Красиво завершили общий этап ЛЧ

По-настоящему сезон для «нерадзурри» начинается сейчас, когда Лига чемпионов вступает в стадию плей-офф, а в чемпионате окончательно оформляется круг претендентов на чемпионство. Команда к этому моменту подготовилась отлично. Раскачивались на старте, но после запрягли и помчались за «Наполи». Сейчас «Интер» в трёх очках от лидера, имея при этом матч в запасе.

Да и в Лиге чемпионов получилось ограничиться минимумом потерь: шесть побед и всего две осечки: ничья в первом туре против «Ман Сити» и поражение от «Байера» в шестом. На финише заставили поволноваться, оформив минимальную победу в Праге, зато в заключительном туре отлично удался матч с «Монако» – уверенные 3:0. Банда Симоне Индзаги вполне могла претендовать на лидерство в общей таблице, до «Ливерпуля» не хватило лишь двух очков. Плюс с «Арсеналом» и «Барселоной» набрали по 19 баллов. По дополнительным показателям «Интер» финишировал только четвёртым.

Эта фаза чемпионской гонки - козырь «Интера»

Индзаги сформировал команду, которая готова доминировать в чемпионате – от них в Серии А такое же ощущение, как от «Ман Сити» в предыдущих сезонах АПЛ. В какой бы форме ни были эти команды, всегда остаётся ощущение, что их рано списывать со счетов. Они набирают форму, забирают свои очки и наказывают менее опытного соперника, как только тот начнёт ошибаться.

Сезон-22/23 Индзаги почти полностью провёл под угрозой отставки из-за скверной осени. Весной «нерадзурри» увидели в полуфинале ЛЧ (потом добрались и до финала), а в Серии А команда обогнала «Юве» и финишировала в топ-3.

Спустя год миланцы в своём темпе поддерживали чемпионскую гонку с «Ювентусом». Держали их поблизости и обыграли в очной встрече, что определило победителя этой гонки. Далее «бьянконери» пошли на спад, а «Интер» продолжил лидировать. Сейчас это опытнейшая команда, которая знает, в какой момент нужно выходить на пик формы. Он сейчас и настаёт.

Милан - «черно-синий»

В последние годы ощутимое преимущество в миланском дерби за «Интером». «Нерадзурри» одержали 13 побед в последних 20 матчах с «россонери», тогда как их соперник записал себе в актив только пять викторий.

В то же время несмотря на то, что в последние годы «Интер» стабильно борется за трофеи, в двух предыдущих играх победа доставалась «Милану». Это были результативные обоюдоострые матчи – 3:2 и 2:1. У подопечных Индзаги есть стимул взять реванш.

Прогноз Soccer.ru: в составе «россонери» разлад, а «Интер» в хорошей форме – плюс Индзаги надо продолжать чемпионскую гонку. Поставим на победу «нерадзурри».

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