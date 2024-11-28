Чёрные серии топ-клубов Европы. Неприятная статистика для Гвардиолы

Каждая в дальнейшем приводила к увольнению тренера.

«Манчестер Сити» выдал ужасную серию. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», сначала команда Хосепа Гвардиолы потерпела пять поражений подряд, а потом упустила победу в игре с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов. 3:3 вместо 3:0. Рассказываем, у кого из топ-клубов были похожие серии за последние 20 лет. Любопытно, что каждая из них привела к увольнению тренера. Либо по ходу самой серии, либо по окончании сезона.

«Реал» (сезон-2008/2009, пять поражений подряд)

Видимо, «Реал» не оправился от унизительного поражения в «класико». Мадридский клуб проиграл дома со счётом 2:6, после чего отставание от «Барселоны» в таблице выросло до семи очков. Отыграть такое за четыре тура – практически нереально. Но «Реал» пошёл ещё дальше и проиграл все оставшиеся до конца сезона встречи. Несмотря на это, столичная команда сохранила второе место в Примере.

Серия «Реала» из поражений в 2009 году:

2 мая. Примера. «Реал» — «Барселона» — 2:6.

10 мая. Примера. «Валенсия» — «Реал» — 3:0.

17 мая. Примера. «Вильярреал» — «Реал» — 3:2.

24 мая. Примера. «Реал» — «Мальорка» — 1:3.

31 мая. Примера. «Осасуна» — «Реал» — 2:1.

Что было дальше

По окончании сезона «Реал» попрощался с главным тренером Хуанде Рамосом. Его сменил Мануэль Пеллегрини. В сезоне-2009/2010 «Реал» набрал 96 очков, но его всё равно опередила «Барселона» (99 очков).

«Ювентус» (сезон-2008/2009, восемь матчей без побед)

Туринский клуб выдал неприятную серию под руководством Клаудио Раньери. Того самого, что сейчас трудится в «Роме». Правда, «Ювентус» проиграл всего два раза, а в шести других матчах делил очки с соперниками.

Серия «Ювентуса» без побед в 2009 году:

5 апреля. Серия А. «Ювентус» — «Кьево» — 3:3.

11 апреля. Серия А. «Дженоа» — «Ювентус» — 3:2.

18 апреля. Серия А. «Ювентус» — «Интер» — 1:1.

22 апреля. Кубок Италии. «Ювентус» — «Лацио» — 1:2.

26 апреля. Серия А. «Реджина» — «Ювентус» — 2:2.

3 мая. Серия А. «Ювентус» — «Лечче» — 2:2.

10 мая. Серия А. «Милан» — «Ювентус» — 1:1.

17 мая. Серии А. «Ювентус» — «Аталанта» — 2:2.

Что было дальше?

Раньери покинул «Ювентус» после матча с «Аталантой». Он ушёл, и туринский клуб прервал серию. Команда завершила сезона под руководством Чиро Феррары, одержав две победы в двух заключительных турах Серии А.

«Ливерпуль» (сезон-2010/2011, семь матчей без побед)

Осенью 2010 года мерсисайдцы не побеждали в семи матчах подряд. На этом отрезке «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв скромному «Нортгемптону», скатал две нулевых ничьих на групповом этапе Лиги Европы и трижды проиграл в чемпионате Англии. После поражения в дерби команда Роя Ходжсона откатилась на предпоследнее место в таблице АПЛ. Сейчас в такое сложно поверить.

Серия «Ливерпуля» без побед в 2010 году:

19 сентября. АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2.

22 сентября. Кубок лиги. «Ливерпуль» — «Нортгемптон» — 2:2 (2:4 пен.).

25 сентября. АПЛ. «Ливерпуль» — «Сандерленд» — 2:2.

30 сентября. Лига Европы. «Утрехт» — «Ливерпуль» — 0:0.

3 октября. АПЛ. «Ливерпуль» — «Блэкпул» — 1:2.

17 октября. АПЛ. «Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:0.

21 октября. Лига Европы. «Наполи» — «Ливерпуль» — 0:0.

Что было дальше

«Ливерпуль» поправил положение после того, как одержал четыре победы подряд (три — в АПЛ, одну — в Лиге Европы). Команда вышла в плей-офф еврокубка, но её штормило в АПЛ. Ходжсон доработал до первых чисел января, а затем тренера отправили в отставку. Он ушёл после поражения в игре с «Блэкберном» (1:3) — «Ливерпуль» на тот момент был 10-м в АПЛ. Кенни Далглиш пришёл на смену Ходжсону и сразу вылетел вместе с командой из Кубка Англии. Он дотащил «Ливерпуль» до шестого места в чемпионате, но команда пролетела мимо еврокубков.

«Интер» (сезон-2011/2012, девять матчей без побед)

Ещё одна серия, в которой принял участие Раньери. «Интер» завалил начало 2012 года. Вылетел из Кубка Италии, упал с четвёртого на седьмое место в Серии А и проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Марселю».

Серия «Интера» без побед в 2012 году:

25 января. Кубок Италии. «Наполи» — «Интер» — 2:0.

29 января. Серия А. «Лечче» — «Интер» — 1:0.

1 февраля. Серия А. «Интер» — «Палермо» — 4:4.

5 февраля. Серия А. «Рома» — «Интер» — 4:0.

12 февраля. Серия А. «Интер» — «Новара» — 0:1.

17 февраля. Серия А. «Интер» — «Болонья» — 0:3.

22 февраля. Лига чемпионов. «Марсель» — «Интер» — 1:0.

26 февраля. Серия А. «Наполи» — «Интер» — 1:0.

4 марта. Серия А. «Интер» — «Катания» — 2:2.

Что было дальше

Раньери отработал ещё четыре матча, после чего его уволили. К тому моменту команда уже вылетела из Лиги чемпионов. Концовку сезона «Интер» провёл под руководством Андреа Страмаччони и завершил чемпионат Италии на шестом месте.

«Манчестер Юнайтед» (сезон-2015/2016, восемь матчей без побед)

Манкунианцы завалили концовку 2015 года — тогда команду тренировал Луи ван Гал. В итоге «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов по итогам группового этапа (третье место в квартете). Помимо этого, команда оказалась на шестом месте в АПЛ, а ведь до начала кошмарной серии была второй.

Серия «Манчестер Юнайтед» без побед в 2015 году:

25 ноября. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — ПСВ — 0:0.

28 ноября. АПЛ. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

5 декабря. АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 0:0.

8 декабря. Лига чемпионов. «Вольфсбург» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

12 декабря. АПЛ. «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

19 декабря. «Манчестер Юнайтед» — «Норвич» — 1:2.

26 декабря. «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

28 декабря. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 0:0.

Что было дальше

Ван Гал ушёл из «Манчестер Юнайтед», но сделал это по окончании сезона-2015/2016. Он победил с командой в Кубке Англии, однако команда не попала в зону Лиги чемпионов. «МЮ» занял пятое место, уступив «Манчестер Сити» только по дополнительным показателям.

«Арсенал» (сезон-2019/2020, девять матчей без побед)

Кошмарная серия «Арсенала» без побед растянулась почти на полтора месяца. Девять матчей — ни одной победы. «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, ухудшил положение в АПЛ и Лиге Европы. Самое интересное, что на этом отрезке лондонский клуб провёл всего один матч с топ-соперником — в Кубке лиги с «Ливерпулем».

Серия «Арсенала» без побед в 2019 году:

27 октября. АПЛ. «Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2.

30 октября. Кубок лиги. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 5:5 (5:4 пен.)

2 ноября. АПЛ. «Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:1.

6 ноября. Лига Европы. «Витория Гимарайнш» — «Арсенал» — 1:1.

9 ноября. АПЛ. «Лестер» — «Арсенал» — 2:0.

23 ноября. АПЛ. «Арсенал» — «Саутгемптон» — 2:2.

28 ноября. Лига Европы. «Арсенал» — «Айнтрахт» — 1:2.

1 декабря. АПЛ. «Норвич» — «Арсенал» — 2:2.

5 декабря. АПЛ. «Арсенал» — «Брайтон» — 1:2.

Что было дальше

Неприятная серия оставила Унаи Эмери без работы. Испанца уволили после того, как команда проиграла «Айнтрахту» в Лиге Европы. Когда он уходил, «Арсенал» находился на восьмой строчке в АПЛ. С Микелем Артетой команда завершила сезон на том же месте, но победила в Кубке Англии.

«Челси» (сезон-2022/2023, девять матчей без побед)

Сезон-2022/2023 — кошмар для всех болельщиков «Челси». Команды выдала несколько серий без побед, а самая продолжительная пришлась на весну 2023-го. Столичная команда не побеждала в течение девяти матчей (шесть из них «Челси» провёл дома). Всё это привело к вылету из Лиги чемпионов. Плюс команда откатилась на 12-е место в АПЛ.

Серия «Челси» без побед в 2023 году:

18 марта. АПЛ. «Челси» — «Эвертон» — 2:2.

1 апреля. АПЛ. «Челси» — «Астон Вилла» — 0:2.

4 апреля. АПЛ. «Челси» — «Ливерпуль» — 0:0.

8 апреля. АПЛ. «Вулверхэмптон» — «Челси» — 1:0.

12 апреля. Лига чемпионов. «Реал» — «Челси» — 2:0.

15 апреля. АПЛ. «Челси» — «Брайтон» — 1:2.

18 апреля. Лига чемпионов. «Челси» — «Реал» — 0:2.

26 апреля. АПЛ. «Челси» — «Брентфорд» — 0:2.

2 мая. АПЛ. «Арсенал» — «Челси» — 3:1.

Что было дальше?

Грэма Поттера уволили с поста главного тренера после поражения в матче с «Астон Виллой». На его место пришёл Фрэнк Лэмпард, который доработал до конца сезона. Качественных изменений не произошло, а летом 2023 года команду возглавил Маурисио Почеттино.

İdman.biz