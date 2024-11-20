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Хакана Чалханоглу обвиняют в криминале

Мировой футбол
Новости
20 Ноября 2024 19:34
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Хакана Чалханоглу обвиняют в криминале

Хакану Чалханоглу, футболисту сборной Турции и "Интера", грозит наказание.

İdman.biz сообщает, что 30-летний полузащитник может быть дисквалифицирован на 2-3 игры.

Его обвиняют в связях с фанатами, которых подозревают в криминальных связях. В сентябре в Италии задержали преступную группу из 19 человек, среди которых были фанаты "Интера" и "Милана". Их обвиняют в вымогательстве денег от продажи билетов и напитков на "Сан-Сиро". Вдобавок они брали взятки за аренду парковки у стадиона.

Итальянские СМИ сообщают, что бандиты связаны с мафией.

Хакан и главный тренер Симоне Индзаги проходят по этому делу свидетелями. Оба общались с преступниками, чтобы получить билеты на финал ЛЧ в 2023 году, когда "Манчестер Сити" забрал трофей, пишет Tuttosport.

Полузащитник всё признал. Ему грозит дисквалификация и огромный штраф.

Отметим, что Хакан перешел из "Милана" в "Интер", за который выступает с 2021 года.

İdman.biz

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