У кого больше побед в сборных? - ИМЕНА

Определился список игроков, одержавших наибольшее количество побед в национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли игроки, выигравшие 90 и более матчей.

За всю историю этого добился 21 игрок. В списке, где рекордсмен Криштиану Роналду, Серхио Рамос занимает второе место, а Икер Касильяс - третье. Те, кто радовался одинаковому количеству побед, были ранжированы по количеству игр.

Отметим, что рекордсмены сборной Азербайджана Рашад Садыхов и Бадави Гусейнов - они побеждали по 20 раз.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 132

2. Серхио Рамос (Испания) – 131

3. Икер Касильяс (Испания) – 121

4. Лионель Месси (Аргентина) – 119

5. Со Чин Ан (Малайзия) – 107

6. Андрес Гуардадо (Мексика) – 103

7. Ян Вертонген (Бельгия) – 101

8. Хави (Испания) – 100

9. Серхио Бускетс (Испания) – 98

10. Андрес Иньеста (Испания) – 96

11. Анхель ди Мария (Аргентина) – 96

12. Ахмед Хасан (Египет) – 95

13. Лука Модрич (Хорватия) – 94

14. Лилиан Тюрам (Франция) – 93

15. Мохамед Аль Дейя (Саудовская Аравия) – 93

16. Неймар (Бразилия) – 92

17. Антуан Гризманн (Франция) – 91

18. Давид Силва (Бразилия) – 90

19. Оливье Жиру (Франция) – 90

20. Эхсан Хайсафи (Иран) – 90

21. Лэндон Донован (США) – 90

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