У кого больше побед в сборных? - ИМЕНА

Определился список игроков, одержавших наибольшее количество побед в национальных сборных.
Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли игроки, выигравшие 90 и более матчей.
За всю историю этого добился 21 игрок. В списке, где рекордсмен Криштиану Роналду, Серхио Рамос занимает второе место, а Икер Касильяс - третье. Те, кто радовался одинаковому количеству побед, были ранжированы по количеству игр.
Отметим, что рекордсмены сборной Азербайджана Рашад Садыхов и Бадави Гусейнов - они побеждали по 20 раз.
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 132
2. Серхио Рамос (Испания) – 131
3. Икер Касильяс (Испания) – 121
4. Лионель Месси (Аргентина) – 119
5. Со Чин Ан (Малайзия) – 107
6. Андрес Гуардадо (Мексика) – 103
7. Ян Вертонген (Бельгия) – 101
8. Хави (Испания) – 100
9. Серхио Бускетс (Испания) – 98
10. Андрес Иньеста (Испания) – 96
11. Анхель ди Мария (Аргентина) – 96
12. Ахмед Хасан (Египет) – 95
13. Лука Модрич (Хорватия) – 94
14. Лилиан Тюрам (Франция) – 93
15. Мохамед Аль Дейя (Саудовская Аравия) – 93
16. Неймар (Бразилия) – 92
17. Антуан Гризманн (Франция) – 91
18. Давид Силва (Бразилия) – 90
19. Оливье Жиру (Франция) – 90
20. Эхсан Хайсафи (Иран) – 90
21. Лэндон Донован (США) – 90
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