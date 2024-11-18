21 Ноября 2024
RU

У кого больше побед в сборных? - ИМЕНА

Мировой футбол
Новости
18 Ноября 2024 23:12
90
У кого больше побед в сборных? - ИМЕНА

Определился список игроков, одержавших наибольшее количество побед в национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли игроки, выигравшие 90 и более матчей.

За всю историю этого добился 21 игрок. В списке, где рекордсмен Криштиану Роналду, Серхио Рамос занимает второе место, а Икер Касильяс - третье. Те, кто радовался одинаковому количеству побед, были ранжированы по количеству игр.

Отметим, что рекордсмены сборной Азербайджана Рашад Садыхов и Бадави Гусейнов - они побеждали по 20 раз.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 132
2. Серхио Рамос (Испания) – 131
3. Икер Касильяс (Испания) – 121
4. Лионель Месси (Аргентина) – 119
5. Со Чин Ан (Малайзия) – 107
6. Андрес Гуардадо (Мексика) – 103
7. Ян Вертонген (Бельгия) – 101
8. Хави (Испания) – 100
9. Серхио Бускетс (Испания) – 98
10. Андрес Иньеста (Испания) – 96
11. Анхель ди Мария (Аргентина) – 96
12. Ахмед Хасан (Египет) – 95
13. Лука Модрич (Хорватия) – 94
14. Лилиан Тюрам (Франция) – 93
15. Мохамед Аль Дейя (Саудовская Аравия) – 93
16. Неймар (Бразилия) – 92
17. Антуан Гризманн (Франция) – 91
18. Давид Силва (Бразилия) – 90
19. Оливье Жиру (Франция) – 90
20. Эхсан Хайсафи (Иран) – 90
21. Лэндон Донован (США) – 90

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда
10:11
Мировой футбол

Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда

"С новой экономикой клуба и новым стадионом «Барселона» может задуматься о покупке любого игрока"
Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО
09:39
Мировой футбол

Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО

"Он всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем"
Не смог забить в пустые ворота и... - ВИДЕО
20 Ноября 22:19
Мировой футбол

Не смог забить в пустые ворота и... - ВИДЕО

Футболиста назвали "el tronco sin piernas" - "туловище без ног"
Два молодых таланта в "Барселоне"
20 Ноября 20:39
Мировой футбол

Два молодых таланта в "Барселоне"

Команда усилилась двумя игроками из "Academie Africa Foot" в Мали
Хакана Чалханоглу обвиняют в криминале
20 Ноября 19:34
Мировой футбол

Хакана Чалханоглу обвиняют в криминале

В сентябре в Италии задержали преступную группу из 19 человек
Винисиус Жуниор оказался камерунцем
20 Ноября 19:05
Мировой футбол

Винисиус Жуниор оказался камерунцем

Это выяснилось на основании анализа ДНК футболиста

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру