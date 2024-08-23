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Лучший футболист XXI века по среднему количеству голов за матч

Мировой футбол
Новости
23 Августа 2024 23:18
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Лучший футболист XXI века по среднему количеству голов за матч

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, согласно статистике, является лучшим игроком XXI века по среднему числу забитых голов за матч. Норвежский футболист в среднем забивает около 0,82 гола за матч, это лучший показатель в мире. Об этом сообщает PopFoot в соцсети Х.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Топ-10 лучших игроков XXI века по среднему числу голов за матч выглядит так:

1) Эрлинг Холанд — 0,82 (257 голов в 315 матчах).
2) Лионель Месси — 0,78 (838/1069).
3) Криштиану Роналду — 0,73 (897/1233).
4) Килиан Мбаппе — 0,72 (332/462).
5) Роберт Левандовски — 0,70 (654/928).
6) Гарри Кейн — 0,63 (407/644).
7) Неймар — 0,61 (440/719).
8) Руд ван Нистелрой — 0,60 (277/463).
9) Луис Суарес — 0,60 (576/968).
10) Златан Ибрагимович — 0,58 (567/980).

İdman.biz

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