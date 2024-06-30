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Третья победа подряд Аргентины

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2024 09:47
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Третья победа подряд Аргентины

Продолжается третий тур группового этапа Кубка Америки, проходящего в США.

İdman.biz сообщает, что в двух матчах группы А было забито 2 гола.

Аргентина одержала третью победу подряд. Команда Лионеля Месси, который в этот раз не играл, на этот раз обыграла Перу. В матче Канада - Чили зрители голов не увидели.

Кубок Америки
Групповой этап, III тур
Группа А, 30 июня
Аргентина – Перу – 2:0
Лаутаро Мартинес, 47, 86

Канада – Чили – 0:0

1

Аргентина

3

3

0

0

5-0

9

2

Канада

3

1

1

1

1-2

4

3

Чили

3

0

2

1

0-1

2

4

Перу

3

0

1

2

0-3

1

İdman.biz

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