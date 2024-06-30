Третья победа подряд Аргентины

Продолжается третий тур группового этапа Кубка Америки, проходящего в США.
İdman.biz сообщает, что в двух матчах группы А было забито 2 гола.
Аргентина одержала третью победу подряд. Команда Лионеля Месси, который в этот раз не играл, на этот раз обыграла Перу. В матче Канада - Чили зрители голов не увидели.
Кубок Америки
Групповой этап, III тур
Группа А, 30 июня
Аргентина – Перу – 2:0
Лаутаро Мартинес, 47, 86
Канада – Чили – 0:0
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1
|
Аргентина
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3
|
3
|
0
|
0
|
5-0
|
9
|
2
|
Канада
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1-2
|
4
|
3
|
Чили
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0-1
|
2
|
4
|
Перу
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3
|
0
|
1
|
2
|
0-3
|
1
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