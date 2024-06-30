Третья победа подряд Аргентины

Продолжается третий тур группового этапа Кубка Америки, проходящего в США.

İdman.biz сообщает, что в двух матчах группы А было забито 2 гола.

Аргентина одержала третью победу подряд. Команда Лионеля Месси, который в этот раз не играл, на этот раз обыграла Перу. В матче Канада - Чили зрители голов не увидели.

Кубок Америки

Групповой этап, III тур

Группа А, 30 июня

Аргентина – Перу – 2:0

Лаутаро Мартинес, 47, 86

Канада – Чили – 0:0

1 Аргентина 3 3 0 0 5-0 9 2 Канада 3 1 1 1 1-2 4 3 Чили 3 0 2 1 0-1 2 4 Перу 3 0 1 2 0-3 1

İdman.biz