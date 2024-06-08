Сын Анчелотти может возглавить "Лестер" или "Реймс"

"Лестер" и "Реймс" проявляют интерес к помощнику главного тренера "Реала" Давиде Анчелотти, сообщает испанское издание Relevo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", оба клуба сейчас не имеют главных тренеров на следующий сезон. Энцо Мареска, который в сезоне-2023/2024 возглавлял "Лестер" и вывел команду в АПЛ, недавно возглавил "Челси". Уилл Стилл, с 2022 года работавший в "Реймсе", не продлил контракт с клубом и покинул команду после завершения сезона.

Оба клуба видят в Давиде Анчелотти тренера, способного продолжить развитие команд. 34-летний итальянец получил первые запросы от этих клубов.

Однако на данный момент тренер сфокусирован на работе в "Реале" и в следующем сезоне собирается продолжить работу в "Королевском клубе" вместе с отцом Карло Анчелотти.

Давиде не закрывает двери перед какими-либо предложениями от клубов и даже готов проводить встречи с их представителями, но намерен отработать в "Реале" с отцом сезон-2024/2025.

İdman.biz