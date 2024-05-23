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Самые дорогие клубы мира - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
23 Мая 2024 22:43
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Самые дорогие клубы мира - СПИСОК

Объявлены названия самых дорогих футбольных клубов мира.

Как сообщает İdman.biz, список, составленный "Forbes", возглавляет "Реал".

Бюджет «Королевского клуба» составляет 6,6 миллиарда долларов. За ним следуют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Топ-10 самых дорогих клубов:

1. «Реал» — 6,6 млрд долларов.
2. «Манчестер Юнайтед» — 6,55 миллиарда долларов.
3. «Барселона» — 5,6 млрд долларов
4. «Ливерпуль» — 5,37 миллиарда долларов
5. «Манчестер Сити» — 5,1 миллиарда долларов
6. «Бавария» — 5 миллиардов долларов
7. ПСЖ – 4,4 миллиарда долларов
8. «Тоттенхэм» — 3,2 миллиарда долларов
9. «Челси» — 3,1 миллиарда долларов
10. «Арсенал» — 2,6 миллиарда долларов

İdman.biz

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