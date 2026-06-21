"Сити" может выплатить "Челси" более 10 миллионов фунтов компенсации за Мареску

"Манчестер Сити" находится на пороге достижения финансового соглашения с "Челси" в вопросе назначения Энцо Марески главным тренером. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает издание The Guardian.

По данным источника, лондонский клуб требует компенсацию за итальянского специалиста. Руководство "Челси" считает, что Мареска вел переговоры с "Манчестер Сити" еще в прошлом сезоне, когда работал главным тренером команды.

Также сообщается, что у "Челси" имеется достаточно доказательств, подтверждающих данный факт. Клуб даже рассматривал возможность подачи жалобы на "Манчестер Сити" в Английскую Премьер-лигу.

Однако лондонцы не намерены обострять ситуацию и продолжают переговоры.

На данный момент наиболее вероятный сценарий — выплата "Манчестер Сити" компенсации "Челси" в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Стороны продолжают переговоры по финансовым деталям трансфера.