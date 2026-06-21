"Реал" официально опроверг слухи о переговорах по трансферу Олисе

"Реал" выступил с сообщением на фоне слухов об интересе клуба к полузащитнику "Баварии" Майклу Олисе и заявил, что не ведет переговоров о переходе футболиста.

Как передает İdman.Biz, ранее испанское издание Marca сообщило, что "Реал" готов заплатить за игрока сборной Франции от 200 до 220 миллионов евро.

"Реал" не поддерживал никаких прямых или косвенных контактов с Олисе, его представителями или лицами из его окружения.

"Реал" также хочет напомнить о превосходных отношениях с "Баварией". Мы сожалеем о распространении спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда строили отношения на доверии и взаимном уважении. Это, в частности, выражается в общем понимании того, что любой возможный интерес к футболисту, принадлежащему другому клубу, должен в первую очередь обсуждаться между самими клубами", — говорится в заявлении "Реала".

Олисе 24 года. В минувшем сезоне он сыграл за "Баварию" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу. Контракт Олисе с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года.