Япония разгромила Тунис и приблизилась к плей-офф ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная Японии одержала крупную победу над Тунисом во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, матч группы F, состоявшийся на стадионе ББВА в мексиканской Гуадалупе, завершился со счетом 4:0 в пользу японской команды.

Подопечные Хадзимэ Мориясу открыли счет уже на 4-й минуте благодаря точному удару Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда удвоил преимущество японцев.

После перерыва Япония продолжила доминировать. На 69-й минуте Дзюня Ито забил третий мяч, а на 83-й минуте Уэда оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

После двух туров в активе Японии стало четыре очка. В стартовом матче турнира азиатская сборная сыграла вничью с Нидерландами (2:2). Тунис, ранее уступивший Швеции (1:3), потерпел второе поражение подряд и заметно осложнил свои шансы на выход из группы.

Напомним, что в плей-офф чемпионата мира выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

09:44

Сборная Японии не оставляет шансов Тунису в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы F, проходящая на стадионе ББВА в мексиканской Гуадалупе, во втором тайме складывается под полным контролем азиатской команды.

На 83-й минуте Уэда вновь поразил ворота соперника, оформив дубль и установив на табло счет 4:0.

Японцы открыли счет уже на четвертой минуте благодаря точному удару Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда удвоил преимущество своей команды, а после перерыва Рицу Ито довел счет до крупного, отличившись на 69-й минуте.

Таким образом, сборная Японии уверенно движется к первой победе на турнире и существенно повышает свои шансы на выход в плей-офф.

Напомним, что в стартовом туре японцы сыграли вничью с Нидерландами (2:2), тогда как Тунис уступил Швеции со счетом 1:3.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

09:33

Сборная Японии уверенно ведет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Туниса.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы F, проходящая в мексиканской Гуадалупе, во втором тайме складывается под полным контролем японской команды.

Счет был открыт уже на 4-й минуте, когда отличился Даити Камада. На 31-й минуте Аясэ Уэда удвоил преимущество своей сборной, а на 69-й минуте Рицу Доан Ито отправил третий мяч в ворота соперника, сделав счет разгромным - 3:0.

Таким образом, японцы значительно улучшили свои шансы на выход в плей-офф турнира.

Напомним, что в первом туре сборная Туниса уступила Швеции со счетом 1:3, тогда как Япония сыграла в результативную ничью с Нидерландами - 2:2.

По итогам группового этапа в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

09:07

Сборная Японии укрепила свое преимущество в матче второго тура группы F чемпионата мира 2026 года против Туниса.

Как сообщает İdman.Biz, проходящая в мексиканской Гуадалупе встреча складывается в пользу азиатской команды, которая ведет со счетом 2:0.

Второй мяч японцы забили на 31-й минуте. Отличился нападающий Аясэ Уэда, удвоивший преимущество своей сборной.

Ранее счет в матче открыл полузащитник Даити Камада, поразивший ворота соперника уже на 4-й минуте встречи.

Перед вторым туром команды подошли с разными результатами. В стартовом матче группового этапа Тунис уступил Швеции со счетом 1:3, тогда как Япония сыграла вничью с Нидерландами - 2:2.

Напомним, что по итогам группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.