Голевое шоу в Бирмингеме и Флоренции - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный раунд Лиги Конференций.

Как сообщает İdman.biz, в двух матчах клубного турнира третьего дивизиона Европы в двух матчах было забито 11 голов.

Представители «большой пятерки» дома показали разные результаты. «Фиорентина» обыграла «Брюгге», забив победный гол на последней минуте. «Астон Вилла» пропустила на своем поле 4 мяча от «Олимпиакоса».

Отметим, что ответные матчи пройдут 9 мая.

Лига Конференций

Полуфиналы, первые игры

2 мая

23:00. «Фиорентина» – «Брюгге» – 3:2

23:00. «Астон Вилла» — «Олимпиакос» — 2:4

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