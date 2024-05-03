Голевое шоу в Бирмингеме и Флоренции - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный раунд Лиги Конференций.
Как сообщает İdman.biz, в двух матчах клубного турнира третьего дивизиона Европы в двух матчах было забито 11 голов.
Представители «большой пятерки» дома показали разные результаты. «Фиорентина» обыграла «Брюгге», забив победный гол на последней минуте. «Астон Вилла» пропустила на своем поле 4 мяча от «Олимпиакоса».
Отметим, что ответные матчи пройдут 9 мая.
Лига Конференций
Полуфиналы, первые игры
2 мая
23:00. «Фиорентина» – «Брюгге» – 3:2
23:00. «Астон Вилла» — «Олимпиакос» — 2:4
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