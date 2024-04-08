Исторический провал "Аякса" и сюрреалистичный финал Суперкубка Турции - СОБЫТИЯ ДНЯ В ФУТБОЛЕ - ВИДЕО

А ещё очередная осечка «Челси», ошибка тренера «Аталанты» и борьба Головина за ЛЧ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 7 апреля подарило несколько невероятных футбольных сюжетов. Некоторые из них можно даже назвать историческими. Рассказываем о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

«МЮ» остановил «Ливерпуль» на пути к золоту

В этом сезоне в АПЛ развернулась крутая заруба за титул. В гонке трое: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Клубы почти не ошибаются, каждая осечка – большая радость для соперников. «Арсенал» и «Сити» одержали победы в 32-м туре, а «Ливерпуль» играл после них. И с кем! Дерби с «Юнайтед» — английская классика.

В первом тайме матча на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» разносил соперника, но забил всего один. Наверняка затем гости пожалели, что транжирили моменты. На старте вторых 45 минут защитник «красных» Джарелл Куанса ошибся, после чего Бруну Фернандеш перехватил мяч и незамедлительно пробил по воротам «Ливерпуля» – забил почти с центра поля! Через 17 минут Кобби Майну вовсе вывел «МЮ» вперёд. Но мяч Мохамеда Салаха с пенальти на 84-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения — 2:2. Правда, команда Юргена Клоппа все равно потеряла лидерство в АПЛ. «Арсенал» обгоняет «Ливерпуль» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Теперь не всё зависит от мерсисайдцев.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 18:30

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 2:2

0:1 Диас – 23' 1:1 Фернандеш – 50' 2:1 Майну – 67' 2:2 Салах – 84'

«Челси» потерял очки на ровном месте

«Челси» – самая непредсказуемая команда Англии. Лондонцы в одном туре вырывают победу у «МЮ», закатывая два гола в добавленное время, а в следующем – теряют очки в матче с аутсайдером. Дважды по ходу игры с «Шеффилд Юнайтед» лондонцы выходили вперёд – и оба раза пропускали после. Обидно, что второй гол «Шеффилда» пришёлся на 90+3-ю минуту. Итог – 2:2. У команды Маурисио Почеттино остаются шансы на попадание в топ-6. Но подобные осечки не приближают их к борьбе за еврокубки.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 20:30

Шеффилд Юнайтед - Челси (Лондон) - 2:2

0:1 Тьяго Силва – 11' 1:1 Богл – 32' 1:2 Мадуэке – 66' 2:2 Макбарни – 90+3'

«Тоттенхэм» вернулся в топ-4

«Тоттенхэм» начинал сезон как команда-загадка. Никто не знал, чего ожидать от «шпор» под руководством Ангелоса Постекоглу. Но лондонцы удивили своим радикально агрессивным футболом с высоким прессингом и смелыми идеями в атаке. «Тоттенхэм» шёл в лидерах, но осенью из-за эпидемии травм начал терять очки и выбыл из чемпионской гонки. Но сейчас клуб продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. И, наконец, «Тоттенхэм» вернулся в топ-4!

В прошедшем туре «Астон Вилла» потеряла очки, а вот «шпоры» без особых проблем разобрались дома с «Ноттингемом». Хотя после первого тайма в матче была ничья. Но голы Микки ван де Вена и Педро Порро сделали результат. У «Тоттенхэма» и «Виллы» сейчас по 60 очков, однако у лондонцев есть игра в запасе. Судьба путёвки в Лигу чемпионов – в руках Постекоглу.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 21:00

Тоттенхэм Хотспур (Лондон) - Ноттингем Форест - 3:1

1:0 Мурилло – 15' 1:1 Вуд – 27' 2:1 ван де Вен – 52' 3:1 Порро – 58'

Худший день в истории «Аякса»?

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в своей истории. В матче с одним из злейших врагов – «Фейеноордом». Ужасный день для амстердамцев. «Аякс» пропустил шесть безответных мячей, а статистика ударов составила 1:30 в пользу роттердамцев. Отметим, что вратарь амстердамцев Херонимо Рульи совершил девять сейвов. Что было бы, если и аргентинец провёл плохую игру? «Аякс» бы проиграл со счётом 0:10?

«Фейеноорд» уверенно занимает второе место, позволяющее участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. А раздавленный «Аякс» претендует лишь на путёвку в Лигу конференций. Хотя ещё пять лет назад команда была в 30 секундах от финала ЛЧ. Отвратительный сезон для великого голландского клуба.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 29-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 16:30

Фейеноорд (Роттердам) - Аякс (Амстердам) - 6:0

1:0 Пайшао – 34' 2:0 Минте – 35' 3:0 Ганцко – 45+2' 4:0 Минте – 56' 5:0 Тимбер – 62' 6:0 Пайшао – 66'

Гасперини не выпустил Миранчука. И зря

«Аталанта» по потерянным очкам до 31-го тура шла на пятой строчке. На данную секунду она даёт право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов (Италия – в топ-2 по коэффициентам в нынешнем сезоне еврокубков). Бергамаскам предстоял выезд к «Кальяри». Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оставил россиянина Алексея Миранчука в запасе. Видимо, он посчитал, что команда разберётся с середняком без одного из лидеров. Тем более в Кубке с «Фиорентиной» Алексей играл так себе.

Но на деле всё вышло иначе. «Аталанта» потерпела поражение, пропустив второй гол на 88-й минуте. Миранчук провёл на скамейке всю встречу. А выпусти его Гасперини на поле, то, возможно, Алексей обеспечил бы бергамаскам результат. «Аталанта» теперь занимает шестую строчку не только по набранным, но и по потерянным очкам.

Италия - Серия А . 31-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 20:00

Кальяри - Аталанта (Бергамо) - 2:1

0:1 Скамакка – 13' 1:1 Ауджелло – 42' 2:1 Виола – 88'

Головин и «Монако» рвутся в Лигу чемпионов

В Лиге 1 всё стабильно. «ПСЖ» без конкуренции идёт к титулу, а участь других клубов – борьба за еврокубки. «Монако» рассчитывает попасть в Лигу чемпионов: после 27 туров команда шла третьей. Чтобы не опуститься вниз, в прошедшем матче было важно обыграть крепкий «Ренн».

И монегаски справились с задачей. Александр Головин не поучаствовал в единственном голе, но всё равно принёс пользу, помогая в обороне и обостряя игру в атаке. Интересно, что «Монако» и «Ренн» обменялись удалениями по ходу матча. Но команде Ади Хюттера это не помешало забрать победу. «Монако» по-прежнему идёт третьим, опережая «Лилль» на три очка. Ждём Головина в Лиге чемпионов!

Франция - Лига 1 . 28-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 19:05

Монако - Ренн - 1:0

1:0 Аклиуше – 25'

Удаления: Керер – 64' / Терье – 46'

Самый сюрреалистичный финал

Финал Суперкубка Турции ещё до старта стал поводом для обсуждения. «Фенербахче» в знак протеста против национальной футбольной федерации заявил, что выпустит на матч с «Галатасараем» молодёжь. И покинет поле уже в начале встречи. «Канарейки» сделали ровно так, как и планировали. «Галатасарай» забил гол на первой минуте, и после юниоры «Фенербахче» покинули поле. В итоге им засчитали техническое поражение. «Галатасарай» забрал Суперкубок, а их заклятый соперник продолжает борьбу с боссами турецкого футбола.

Суперкубок Турции. Финал

07 апреля 2024, воскресенье. 22:30

Галатасарай (Стамбул) - Фенербахче (Стамбул) - 1:0

1:0 Икарди – 1'

Аллегрибол в действии

Если вы страдаете бессонницей, то ваш выход – матчи «Ювентуса». Макс Аллегри гарантирует вам сон уже к середине встречи. На этот раз «Юве» убаюкал на своём поле «Фиорентину». Туринцы забили на 21-й минуте: Федерико Гатти успешно сыграл на добивании после углового. Потом Влахович забил из маленького офсайда. А затем хозяева мастерски «убили» игру. «Ювентус» владел мячом всего 25% времени, а «Фиорентина» — 75%. А во втором тайме статистика достигла безумия: 16% — 84% в пользу «фиалок». Но команда Аллегри ничего не позволяла сделать гостям в атаке. И добилась своего!

«Ювентус» одержал первую победу в Серии А за последние пять туров. Вряд ли теперь туринцы вывалятся из зоны Лиги чемпионов. Отрыв от идущей пятой «Ромы» - семь очков.

Италия - Серия А . 31-й тур

07 апреля 2024, воскресенье. 22:45

Ювентус (Турин) - Фиорентина (Флоренция) - 1:0

1:0 Гатти – 21'

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