ЛЧ. Матч-реванш "Реала" и "Ман Сити", очередная схватка ПСЖ и "Барсы", шанс для "Арсенала"

Оцениваем результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Учитывая восемь сильных команд в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов, мы знали, что получим несколько невероятных пар в элитном еврокубковом турнире, но эта жеребьевка действительно выделяется с точки зрения тем для обсуждения, драматизма и зрелищности.



От «Манчестер Сити» против «Реала» (матч-реванша полуфинала прошлого сезона) до противостояния «ПСЖ» против «Барселоны» - интересных сюжетов немало.

Мы также знаем полуфинальный путь всех восьми команд, поэтому ESPN разбирает сюжетные линии, ключевых игроков и делает несколько прогнозов.

«Арсенал» - «Бавария»

Первый матч: 9 или 10 апреля/ Второй матч: 16 или 17 апреля

Предыстория/Что нужно знать

Зажмурьтесь, фанаты «Арсенала». Мюнхенская «Бавария» забивала «канонирам» по пять голов в каждой из трех последних встреч - дважды в 2017 и в 2015 годах - и чтобы еще больше усилить ощущение того, что это худший возможный жребий в истории «Арсенала», в ходе этого противостояния бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вернется в Северный Лондон вместе с «Баварией», чтобы встретиться со своим старым противником.

Теперь это явно другой «Арсенал» по сравнению с теми командами, которые были унижены «Баварией» в последних встречах. Команда Микеля Артеты лидирует в Премьер-лиге и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за более чем десятилетие, а «Бавария» в этом сезоне рискует упустить титул Бундеслиги впервые с 2011 года.

Но «Бавария», несомненно, является пугающей командой для «Арсенала».

В 12 предыдущих встречах «Бавария» выиграла семь, а «Арсенал» - всего три, при двух ничьих, но именно когда клубы встречаются в плей-офф, дела «Арсенала» действительно идут неважно. Обе команды четыре раза встречались в плей-офф Лиги чемпионов, и каждый раз «Бавария» одерживала победу: немецкие гиганты выиграли по сумме двух матчей в сезоне 2016/17 в 1/8 финала.

Речь в этой паре идет не только о мести «Арсенала»: победа над «Баварией» также докажет то, что они принадлежат к сильнейшим европейским командам.

Ключевые игроки и/или тактическая битва

Задача «Арсенала» в этом противостоянии проста: остановить Гарри Кейна. Капитан сборной Англии забил 36 голов в 34 играх во всех турнирах за «Баварию» с тех пор, как прошлым летом перешёл из «Шпор», и Артете понадобится, чтобы его лучший защитник Уильям Салиба нейтрализовал Кейна в обоих матчах.

Отсутствие Салиба в последние недели прошлого сезона совпало со спадом «Арсенала» и, в конечном итоге, финишем на втором месте после «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, но в этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме, и его дуэль с Кейном может решить исход этого противостояния.

Победа над «Порту» в 1/8 финала, хотя и в серии пенальти, стала ключевым моментом для молодой команды «Арсенала» с точки зрения их веры в то, что они могут добиться успеха в Лиге чемпионов, но против «Баварии» им придется вывести свою игру на новый уровень.

У «Арсенала» есть скорость и энергия, а также креативность Мартина Эдегора в полузащите, чтобы разорвать «Баварию» на части. Все дело в том, что Артета должен гарантировать, что его игроки будут настраиваться на конкретную предстоящую игру, а не размышлять над историей и традициями «Баварии».

Исторически это противостояние было довольно односторонним, но здесь и сейчас «Арсенал» более чем ровня «Баварии». Им просто нужно в это поверить.

Как «Бавария» может победить

Опыт «Баварии» является ключом к перспективам ее успеха, как с точки зрения игроков, так и тренера Томаса Тухеля. Эта команда «Баварии» по-прежнему укомплектована игроками, выигравшими Лигу чемпионов 2020 года, а Тухель знает все о победе в этом соревновании, сделав это с «Челси» в 2021 году.

Если такие игроки, как Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Кингсли Коман выступят в свою силу, а Кейн забьет голы, «Бавария» сможет победить уверенную в себе молодую команду «Арсенала» благодаря чистому опыту.

Прогноз: «Бавария» — «Арсенал» 3:2

Исход этого противостояния очень сложно предсказать, но у «Баварии» есть здравый смысл и преимущество ответного матча дома, поэтому она затмит соперника.

«Атлетико» Мадрид - «Боруссия» Дортмунд

Первый матч: 9 или 10 апреля/ Второй матч: 16 или 17 апреля

Предыстория/Что нужно знать

Для двух команд, которые стали такими частыми участниками Лиги чемпионов, это редкая встреча друг с другом: «Дортмунд» и «Атлетико» до этого встречались только четыре раза в турнире и ни разу в плей-офф.

Но, учитывая количество тяжеловесов в четвертьфинале, это противостояние, вероятно, выбрали бы для себя оба клуба, в надежде увеличить свои шансы на выход в полуфинал и, возможно, даже в финал.

Когда «Боруссия» выиграл Лигу чемпионов в единственный раз в сезоне 1996/97, они дважды встретились с «Атлетико» на групповом этапе, выиграв 1:0 в Испании, а затем проиграв 1:2 в ответном матче в Германии. Когда команды снова встретились на групповом этапе сезона 2018/19, «Дортмунд» выиграл дома со счетом 4:0, а затем проиграл 0:2 в Мадриде.

Но хотя первоочередной задачей является победа в этом противостоянии, приз за успех больше, чем просто выход в полуфинал. Учитывая, что фавориты («Арсенал», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити») находятся во второй половине сетки, тренеры Диего Симеоне и Эдин Терзич смогут проложить путь к финалу на «Уэмбли» через встречу либо с «Барселоной», либо с ПСЖ, веря в то, что у каждого из них будут большие шансы на успех в полуфинале... если они доберутся туда.

Ключевые игроки и/или тактическая битва

Этот матч необычен тем, что в нем участвуют две команды, которые полагаются на коллективное, а не индивидуальное мастерство, чтобы победить соперников, но самой большой задачей «Боруссии» будет победа над «Атлетико» в битве, которая развернется в центре поля.

Именно в этом сила команды Диего Симеоне: в упорстве и трудолюбии Коке, Маркоса Льоренте и Родриго Де Пауля, а также в атакующих качествах Антуана Гризманна, Альваро Мораты, Анхеля Корреа и Мемфиса Депая.

Сможет ли Дортмунд составить конкуренцию игрой Эмре Джана, Марселя Забитцера, Марко Ройса и Юлиана Брандта? У них есть способности, но хватит ли у них скорости и работоспособности, чтобы одолеть команду Симеоне?

Как «Атлетико» Мадрид может победить

«Атлетико» выбил в 1/8 финала «Интер», который лидирует в Серии А, продемонстрировав классические качества, которые Диего Симеоне привил своим командам — работоспособность, неутомимость и недооцененное качество игроков.

Если они будут использовать тот же подход против «Дортмунда», превосходное качество игры «Атлетико» на всех участках поля должно помочь им добиться успеха.

У них также есть внушительная домашняя статистика, которую нужно защищать. «Атлетико» не проигрывал дома в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» со счетом 2:3 в четвертьфинале сезона 1996/97. После этого поражения на их счету 10 побед и 7 ничьих.

Как «Боруссия» Дортмунд может победить

Тренеру Эдину Терзичу нужны нападающие Дониэлл Мален и Джейдон Санчо, чтобы показать себя на высоте в двухматчевом противостоянии.

Санчо хромая покинул поле в выигранном ответном матче 1/8 финала над ПСВ из Эйндховена после того, как забил первый гол, поэтому решающее значение будет иметь то, чтобы арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер смог сыграть в четвертьфинале.

У «Боруссии» полно опытных игроков в лице Матса Хуммельса, Никласа Зюле, Ройса и Джана, что является положительным моментом для команды Бундеслиги, но смогут ли они идти в ногу с «Атлетико» в двух матчах, еще неизвестно.

Прогноз: «Атлетико» Мадрид - «Боруссия» Дортмунд -- 4:2

Все складывается в пользу «Атлетико». У них более глубокий состав, лучшие игроки и лучший тренер в лице Диего Симеоне.

«Реал» Мадрид - «Манчестер Сити»

Первый матч: 9 или 10 апреля/ Второй матч: 16 или 17 апреля

Предыстория/Что нужно знать

Действующие чемпионы «Манчестер Сити» против «Реала», самого успешного клуба в истории Лиги чемпионов, в противостоянии, который хотели увидеть все, кроме самих этих двух команд.

«Сити» Пепа Гвардиолы является фаворитом на вторую подряд победу в турнире, но «Реал», возможно, является их сильнейшим соперником, а это означает, что этот матч таит в себе много опасностей для обеих команд.

Желание «Реала» отомстить после полуфинального поражения в прошлом сезоне со счетом 1:5 по сумме двух матчей является еще одним элементом этого противостояния.

«Сити» и «Реал» встречались в каждом из последних двух сезонов, и победители этой пары выигрывали турнир, подчеркивая опыт обеих команд и тренеров: семь титулов победителей Лиги чемпионов на двоих у Гвардиолы (три) и Карло Анчелотти (четыре).

В этом противостоянии есть все. Оно сталкивает двух лучших тренеров друг с другом, дает нам Джуда Беллингема против Эрлинга Холанна и других звезд, включая Кевина Де Брёйне, Тони Крооса, Родри и Винисиуса Жуниора.

Это был бы финал мечты, но в конечном итоге одна из лучших команд вылетит уже на стадии четвертьфинала.

Ключевые игроки и/или тактическая битва

Джуд Беллингем, возможно, стал лучшим полузащитником в мире в «Реале» в этом сезоне, но в то же время ни один опорный полузащитник не может сравниться с Родри прямо сейчас - победа в этой паре может зависеть от того, кто выйдет победителем в этой битве.

Речь идет не о прямом противостоянии, а о том, какой игрок лучше способен задавать темп матча: Беллингем из «Реала» или Родри из «Сити».

Прошлым летом «Сити» собирался подписать Беллингема из дортмундской «Боруссии», прежде чем игрок сборной Англии вместо этого решил перейти в «Реал», и «горожанам», возможно, предстоит узнать, что именно они упустили.

Как «Реал» Мадрид может победить

«Реал» был разгромлен «Сити» в ответном матче полуфинала ЛЧ прошлого сезона со счетом 1:41, потому что теперь у них не было чем ответить мощной полузащите Пепа Гвардиолы.

Если «Реал» в этот раз хочет отомстить за то поражение, им нужно выиграть битву в полузащите, но у них есть преимущество в том, что сейчас в их рядах есть Беллингем, а Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени стали на год старше и мудрее, плюс не забудем и опыт Крооса.

У обеих команд очень хорошие линии атаки, но «Реалу» нужно обыграть «Сити» в центре поля, прежде чем полагаться на своих нападающих, чтобы закрепить победу.

Как «Манчестер Сити» может победить

Несмотря на свой невероятный сезон в прошлом году, Эрлинг Холанн не забил в двух матчах полуфинала против «Реала».

Разгромив «Реал» в полузащите год назад, Пеп Гвардиола захочет, чтобы у его команды была другая стратегия, чтобы победить испанских гигантов, поэтому на этот раз им понадобится, чтобы Холанн был в забивном настроении.

Если Холанн сможет воспользоваться 2-3 моментами, которые создают его товарищи по команде, «Реалу» этого может хватить. На него будет оказываться давление, чтобы он выступил лучше, чем в прошлом сезоне.

Прогноз: «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид» 4:2

«Манчестер Сити» не так грозен, как в прошлом сезоне, но у них есть бомбардир в лице Холанна, а «Реал» на самом деле не заменил Карима Бензема. В игре с высокими ставками именно это будет иметь значение.

«Пари Сен-Жермен» - «Барселона»

Первый матч: 9 или 10 апреля/ Второй матч: 16 или 17 апреля

Предыстория/Что нужно знать

Противостояние пропитано недавней историей и унижениями, которые пережили обе команды. Когда что-то идет не так в матче «ПСЖ» с «Барселоной», все идет не так по крупному, так можем ли мы ожидать еще одного краха в этом четвертьфинале?

Еще в сезоне 2016/17 «ПСЖ» отправился в Барселону с преимуществом 4:0 после первого матча 1/8 финала и, казалось бы, пробился в четвертьфинал, но вдохновленная Лионелем Месси «Барса» провела самый потрясающий ответный матч в истории Лиги чемпионов и одержала победу со счетом 6:1 на «Камп Ноу».

Четыре года спустя «ПСЖ» взял реванш, выиграв на «Камп Ноу» со счетом 4:1 на пути к победе в 1/8 финала с общим счетом 5:2, поэтому лучший совет в этой паре — ожидать немыслимого.

Это встреча двух команд, находящихся в разгар переходного этапа. «ПСЖ» перестраивается после ухода Месси и Неймара в прошлом году и в ожидании предстоящего ухода Килиана Мбаппе этим летом, в то время как «Барселона» изо всех сил пытается оставаться конкурентоспособной, поскольку совмещает финансовые проблемы с дорогостоящей модернизацией «Камп Ноу». Они также столкнулись с неопределенностью относительно своего игрового будущего, поскольку тренер Хави уходит в отставку в конце сезона.

Несмотря на проблемы в обоих клубах, в этой игре Мбаппе по-прежнему встретится с Робертом Левандовским, и у обоих будет шанс выйти в финал на «Уэмбли».

Ключевые игроки и/или тактическая битва

Все зависит от того, сможет ли «Барселона» вывести своих лучших игроков из лазарета на поле.

Полузащитники Френки де Йонг и Педри оба выбыли из игры, и если Педри надеется вернуться к концу марта, то Де Йонг, как ожидается, придет в форму к середине апреля — как раз к началу четвертьфиналов.

Поскольку Ферран Торрес также планирует вернуться в конце марта — начале апреля, медицинский персонал «Барселоны» еще может решить исход этого противостояния.

Как «Пари Сен-Жермен» может победить

Ожидалось, что команде Луиса Энрике придется нелегко против «Реала Сосьедада» в 1/8 финала, но они одержали общую победу со счетом 4:1, а Килиан Мбаппе забил три гола за «ПСЖ» за две игры.

Поскольку Мбаппе собирается покинуть «ПСЖ» в конце сезона, его выступления против «Реала» намекают на то, что перед нападающим сборной Франции стоит личная миссия — принести клубу единственный трофей, который он еще не выиграл, а Энрике просто нужно сохранить своего звездного игрока в форме и сосредоточенным на этой цели.

Если Мбаппе снова будет зажигать в этом противостоянии, «ПСЖ» пройдет дальше.

Как «Барселона» может победить

Это выглядит непростой задачей для «Барселоны», и на этом ее путь в Лиге чемпионов может закончится из-за вопросов по поводу физической готовности ключевых игроков и перспективы встречи с Мбаппе, находящимся в хорошей форме.

Если такие игроки, как Илкай Гюндоган и Левандовский смогут собрать весь свой опыт для потенциального последнего шанса на победу в еще одной Лиге чемпионов, «Барса» сможет победить «ПСЖ» в этом противостоянии.

Реальность такова, что «Барсе» нужна вся возможная помощь, потому что, к несчастью для них, это противостояние пока выглядит самым предсказуемым в четвертьфинале.

Прогноз: «ПСЖ» - «Барселона» 4:1

На бумаге это столкновение двух клубов-тяжеловесов, но нынешняя «Барса» уже не та «Барса» прошлого, и «ПСЖ» должен уверенно победить.

Путь к финалу

Полуфинал 1: «Атлетико»/«Боруссия» — ПСЖ/«Барселона»

Полуфинал 2: «Арсенал»/«Бавария» — «Реал»/«Манчестер Сити»

Финал: победитель полуфинала 1 (команда хозяев) против победителя полуфинала 2 (команда гостей)

Хорошо, мы также знаем полуфинальный и финальный путь всех восьми команд. Кто выиграет 1 июня?

Путь к финалу дал нам грозный квартет в одной половине и четырех аутсайдеров в другой, но в конечном итоге победителя, скорее всего, определит матч «Реал» — «Манчестер Сити».

Итак, «Сити» вернется, чтобы защитить свою корону на «Уэмбли» в июне, а «Атлетико Мадрид» снова придется страдать от проигрыша в финале.

İdman.biz