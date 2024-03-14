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"Анчелотти потанцует со мной, когда я забью"

Мировой футбол
Новости
14 Марта 2024 13:19
"Анчелотти потанцует со мной, когда я забью"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга высказался об отсутствии голов за мадридскую команду в последние два сезона.

«Карло Анчелотти сказал мне, что собирается потанцевать со мной, когда я забью следующий гол. Но не знаю, когда это произойдёт и когда ему это удастся», - приводит слова Камавинга AS.

Камавинга перешёл в «Реал» летом 2021 года из «Ренна» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

İdman.biz

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