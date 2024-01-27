"Барселона" проиграла со счётом 3:5, пропустив 90+9 и 90+12

Сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 21:30. «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.

В первом тайме, на 22-й минуте, Херар Морено забил гол, выведя «Вильярреал» вперёд. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменён, счёт остался прежним. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Херар Морено открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд.

Во втором тайме, на 54-й минуте, Ильяс Ахомаш удвоил преимущество «Вильярреала». Вскоре, на 61-й минуте, Илкай Гюндоган отыграл один мяч. На 68-й минуте Педри забил ещё один мяч каталонцев, сравняв счёт. Вскоре, на 71-й минуте, Эрик Бейи срезал мяч в свои ворота, автогол защитника «Вильярреала» вывел «Барселону» вперёд. На 84-й минуте Гонсалу Гедеш забил третий гол гостей. В самой концовке, на 90+9-й минуте, Александр Сёрлот вывел «Вильярреал» вперёд, а на 90+12-й минуте Хосе Моралес установил окончательный счёт встречи - 5:3, победа «Вильярреала».

Испания - Примера . 22-й тур

27 января 2024, суббота. 21:30

Барселона - Вильярреал - 3:5

Голы: 0:1 Морено – 41' 0:2 Ахомаш – 54' 1:2 Гюндоган – 60' 2:2 Педри – 68' 3:2 Бейи – 71' 3:3 Гедеш – 84' 3:4 Сёрлот – 90+9' 3:5 Моралес – 90+12'

После результата данного матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.

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