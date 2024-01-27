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Каземиро поделился мыслями о своём будущем в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
27 Января 2024 21:05
Каземиро поделился мыслями о своём будущем в "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил на вопрос о своём будущем в стане «красных дьяволов».

«Я из тех людей, которые сосредотачиваются на краткосрочных целях. Мы должны продолжать расти и добиваться побед, ведь выигрывать трофеи действительно важно.

На текущий момент всё потрясающе. С первого дня я чувствовал себя желанным гостем в клубе, как среди партнёров, так и среди болельщиков. Я получил так много любви - на поле и за его пределами. Это был уникальный и волшебный опыт, в котором я нуждался. Я очень счастлив в Манчестере», - приводит слова Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что «красные дьяволы» намерены продать 31-летнего футболиста в один из клубов Саудовской Аравии.

İdman.biz

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