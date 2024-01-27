Клопп покинет "Ливерпуль": шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера

Немецкий специалист шокировал всех, объявив, что покинет мерсисайдцев летом

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона, но почему он уходит? Что это значит для «Ливерпуля»? Кто заменит его? Что дальше будет с Клоппом? Sky Sports рассмотрел шесть ключевых вопросов, стоящих перед клубом и тренером...



«Я понимаю, что для многих это шок», - сказал Юрген Клопп, объявив о своем решении покинуть «Ливерпуль» в конце сезона. Это преуменьшение. Но каковы ключевые вопросы после новости о том, что он покидает «Энфилд»?



Почему сейчас самое подходящее время для ухода Клоппа?

Послание Клоппа заключалось в том, что это было личное решение, а не что-то, инициированное внешними факторами, будь то его собственное здоровье или какой-либо конфликт в клубе. Одной из тем его выступления было то, что он вымотан.

«У меня заканчивается энергия. Сейчас со мной все в порядке, но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова, снова и снова». Для него, как и для всех остальных, было прозрением, когда его спросили о планах на следующую предсезонную подготовку, и он понял, что уже не видит себя обязательно занятым этим.

«Я не ожидал того, что мой источник энергии может быть не бесконечен». Клопп достаточно осознанный человек, чтобы понимать, что его успех был основан на полной самоотдаче. Ни один тренер «Ливерпуля» не сможет преуспеть на этой должности не выкладываясь так же.

Зачем уходить, если у «Ливерпуля» дела идут так хорошо?

Клопп предположил, что он начал думать о своем будущем, когда «Ливерпуль» в прошлый раз переживал «супертяжелый сезон», болтаясь на восьмом месте в таблице Премьер-лиги еще в середине апреля, прежде чем команда сплотилась, чтобы сделать рывок и гарантировать себе еврокубки.

Это было дело принципа - покинуть «Ливерпуль», находящимся в наилучшей форме. «Чтобы помочь вернуть эту команду на рельсы». Уход после того, что, судя по всему, может быть успешным сезоном и оставив после себя формирующуюся новую команду, «прекрасную платформу», как он ее назвал, доставляет больше удовлетворения.

Было много разговоров о «Ливерпуле 2.0», и это до сих пор остается правдой. Клопп чувствует, что он начал процесс контролируемой перестройки команды, с уходом легенд прошлого и появлением новых героев. «Моя роль изменится. Многие вещи останутся прежними. Впереди светлое будущее».

Почему Клопп объявляет об этом в середине сезона?

Клопп признал, что идеальным сценарием было бы, если бы он выиграл все, что можно, в конце сезона, а затем заявил, что немедленно уходит. Именно так сэр Алекс Фергюсон покинул «Манчестер Юнайтед», выиграв свой последний титул в Премьер-лиге в 2013 году.

Сохранять это в тайне было бы сложно, учитывая людей, которым нужно было знать о его решении, но этот шаг направлен не только на предотвращение утечек. Открытость информации об его уходе дает «Ливерпулю» возможность добиться успеха там, где «Юнайтед» потерпел неудачу.

Планирование поиска преемника на «Олд Траффорд» оказалось крайне затруднено, и из-за несвоевременности ухода Фергюсона они упустили лучших кандидатов. Когда Клопп говорит о том, что «дает клубу время найти преемника», это кажется чем-то большим, чем просто пустыми словами, это ощутимая польза для мерсисайдцев.

Кто станет следующим тренером «Ливерпуля»?

Хаби Алонсо, похоже, будет главным кандидатом. Бывший полузащитник «Ливерпуля» был тесно связан с другим своим прежним клубом «Реал Мадрид», когда Карло Анчелотти, казалось, собирался устроиться на работу в сборную Бразилию, но, поскольку ситуация изменилась, он свободен.

Баскский тренер вывел леверкузенский «Байер» на вершину таблицы Бундеслиги. После сенсационного начала своего первого полноценного сезона во главе немецкого клуба, который до сих пор не потерпел поражений ни в одном турнире, замечательная серия последовательно выигранных титулов «Баварии» может закончиться на числе 11.

Алонсо заслужил похвалы за свой игровой стиль, тактическую хватку и способность добиваться прогресса игроков. В свои 42 года он находится в начале своего тренерского пути и имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя долгосрочное обязательство развивать феноменальный успех, достигнутый под руководством Клоппа.

Ставит ли это под угрозу сезон «Ливерпуля»?

Клопп признал, что это был справедливый вопрос, поскольку он сделал нечто подобное в дортмундской «Боруссии», когда объявил о своем уходе в апреле. Заметного ухудшения формы, которое было раньше, не произошло, но в финале Кубка Германии «Дортмунд» всё-таки проиграл.

В этом сезоне «Ливерпулю» доступны более крупные трофеи, и клуб все еще гонится за маловероятным, но потенциально возможным историческим треблом. Они возглавляют таблицу Премьер-лиги, имея забронированное место в финале Кубка лиги, а также в Кубке Англии и Лиге Европы.

Это должно заставить игроков сосредоточить внимание. У них мало причин (да и времени), чтобы задумываться о будущее после этого сезона. Слава вполне достижима уже в ближайшие месяцы, и это еще может оказать стимулирующий эффект на команду.

Какой будет дальнейшая карьера Клоппа?

Клопп будет связан слухами со многими важными должностями, и в конечном итоге он вполне может занять одну из них, но в ближайшее время ничего подобного точно не произойдет.

Он непреклонен в своем неделании брать на себя другую роль — в клубе или сборной — в ближайшие 12 месяцев, поэтому он, например, не будет руководить командой на Евро-2024.

Он говорил о том, что хотел бы попробовать нормальную жизнь после более чем двух десятилетий работы в качестве тренера, и в свои 56 лет он является четвертым по возрасту специалистом, работающим в настоящее время в Премьер-лиге.

Но упор был сделан на том, чтобы набраться сил, а не на выходе на пенсию. Ожидайте возвращения Юргена Клоппа.

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