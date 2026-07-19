"Барселона" рассчитывает на многомиллионную компенсацию от ФИФА

Футбольный клуб "Барселона" может получить крупную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Френки де Йонга, полученную во время выступления за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, 29-летний футболист вернулся из расположения национальной команды с повреждением и, как ожидается, пропустит от четырех до шести месяцев. Не исключено, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство.

Компенсация будет выплачена в рамках программы ФИФА по защите клубов, которая предусматривает финансовую поддержку в случае, если игрок получает травму в матчах за сборную и выбывает более чем на 28 дней.

Максимальная сумма компенсации составляет 7,5 миллиона евро за одного футболиста. Размер выплаты зависит от фиксированной зарплаты игрока и может достигать 20 548 евро за каждый день отсутствия после первых 28 дней восстановления.

По информации источника, если прогнозируемые сроки восстановления подтвердятся, "Барселона" получит от ФИФА не менее 2 миллионов евро. Окончательная сумма будет зависеть от характера травмы и продолжительности лечения де Йонга.