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Френки де Йонг может пропустить до четырех месяцев из‑за травмы колена — СМИ

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 07:20
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Френки де Йонг может пропустить до четырех месяцев из‑за травмы колена — СМИ

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил травму колена в расположении сборной и может пропустить до четырех месяцев, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca. Игрок уже вернулся в каталонский клуб с повреждением.

Окончательный диагноз пока не поставлен — в ближайшие дни де Йонг пройдет дополнительные обследования. В клубе серьезно обеспокоены состоянием футболиста.

В прошлом сезоне полузащитник из‑за травмы мышцы бедра пропустил почти два месяца — в решающий период, с конца февраля по начало апреля. Ранее он дважды травмировал лодыжку и в общей сложности пропустил шесть месяцев и 31 матч. Если прогноз подтвердится, а восстановление займет четыре месяца, де Йонг сможет вернуться только в ноябре и пропустит значительную часть старта сезона.

Сборная Нидерландов покинула ЧМ-2026, проиграв Марокко в 1/16 финала — 1:1 (2:3 пен.).

İdman.Biz
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