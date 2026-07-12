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"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за Мастантуоно

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 13:37
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"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за Мастантуоно

Нападающий мадридского "Реала" Франко Мастантуоно может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, интерес к аргентинскому футболисту проявляет "Тоттенхэм". Лондонский клуб готов предложить серьезную сумму за переход 18-летнего игрока.

При этом позиция руководства "Реала" относительно возможной продажи Мастантуоно пока неизвестна.

Аргентинец перешел в мадридский клуб из "Ривер Плейта" летом 2025 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Мастантуоно провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

İdman.Biz
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