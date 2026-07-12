Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Сенегала - СМИ

Бывший полузащитник "Арсенала" Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Сенегала. Об этом сообщает L’Équipe.

Ряд руководителей Сенегальской федерации футбола (FSF) хотел бы видеть именно Виейра во главе национальной команды, сейчас со сборной работает Пап Тиав. В ближайшее время состоится экстренное заседание исполнительного комитета FSF для анализа выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026. Стоит отметить, что ранее Виейра проспонсировал создание одной из крупнейших молодежных академий Сенегала. Последним местом работы специалиста к этому момента является "Дженоа".

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Сенегала уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а также обыграла Ирак (5:0). В 1/16 финала турнира команда проиграла Бельгии (2:3).