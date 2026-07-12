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Паоло Мальдини стал техническим директором Федерации футбола Италии

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 00:40
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Паоло Мальдини стал техническим директором Федерации футбола Италии

Экс-футболист сборной Италии Паоло Мальдини стал новым техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC). Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помощником Мальдини станет бывший игрок, скаут, тренер и технический директор "Милана" Леонардо.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку. В последний раз к этому моменту итальянцы принимали участие в мировом первенстве в 2014-м. Тогда "Скуадра адзурра" покинула турнир на групповом этапе.

Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира, команда брала данный трофей в 1934-м, 1938-м, 1982-м и 2006-м.

İdman.Biz
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