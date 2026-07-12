"Челси" готов продать полузащитника Алехандро Гарначо

"Челси" готов продать 22-летнего полузащитника Алехандро Гарначо этим летом, предпочитая постоянный трансфер предложенной аренде. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Сумма трансфера Гарначо составит около € 50 млн. Футболист пока не вернулся к предсезонным тренировкам, поскольку его дальнейшая судьба в клубе должна быть решена в течение следующих двух недель. Ранее сообщалось, что руководство клуба пришло к выводу — приобретение аргентинца не оправдало себя.

Гарначо выступает за "синих" с августа 2025 года — клуб купил его у "Манчестер Юнайтед" за € 40 млн. Контракт игрока рассчитан до 2032 года.

В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гарначо составляет € 28 млн.