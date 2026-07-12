Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира‑2026 организация может рассмотреть расширение турнира до 64 команд.

ЧМ‑2026 — первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Инфантино, отвечая на вопрос о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд, сказал, что эту идею "необходимо рассмотреть" после турнира в США, Канаде и Мексике.

"Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру", — заявил Инфантино швейцарскому порталу Blue Sport.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко, еще по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.