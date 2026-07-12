12 Июля 2026
RU

Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 08:15
21
Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира‑2026 организация может рассмотреть расширение турнира до 64 команд.

ЧМ‑2026 — первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Инфантино, отвечая на вопрос о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд, сказал, что эту идею "необходимо рассмотреть" после турнира в США, Канаде и Мексике.

"Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру", — заявил Инфантино швейцарскому порталу Blue Sport.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко, еще по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Сенегала - СМИ
05:20
Мировой футбол

Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Сенегала - СМИ

Сейчас со сборной работает Пап Тиав
Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
03:50
Мировой футбол

Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария
Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы
01:40
Мировой футбол

Сборная Испании U19 победила Германию и стала чемпионом Европы

Ранее сборная Испании стала чемпионом Европы — 2026 среди девушек до 19 лет
Экс-голкипер "Карабаха" дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу
01:20
ЧМ-2026

Экс-голкипер "Карабаха" дал прогноз, кто станет чемпионом мира по футболу

Совсем скоро станет известно, оказался ли прав Лунев
Паоло Мальдини стал техническим директором Федерации футбола Италии
00:40
Мировой футбол

Паоло Мальдини стал техническим директором Федерации футбола Италии

Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира
В Москве молния ударила в зрителей футбольного матча
11 Июля 21:20
Мировой футбол

В Москве молния ударила в зрителей футбольного матча

От полученного разряда мужчины потеряли сознание

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году