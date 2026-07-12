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"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Вулверхэмптона"

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 12:30
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"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Вулверхэмптона"

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоао Гомес может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб рассматривает возможность направить предложение по переходу 25-летнего хавбека.

Гомес выступает за "Вулверхэмптон" с января 2023 года. Английский клуб приобрел его у "Фламенго" за 18 миллионов евро.

Контракт полузащитника с "волками" рассчитан до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

По итогам сезона-2025/26 "Вулверхэмптон" занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип. Ожидается, что понижение клуба в классе может ускорить уход ряда ведущих футболистов команды.

İdman.Biz
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