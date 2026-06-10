"Борнмут" готов заплатить 35 млн евро за защитника сборной Боснии

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportsport.ba, серьезный интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Борнмут".

По информации источника, английский клуб готов предложить "Сассуоло" 35 миллионов евро за трансфер игрока. Итальянская сторона готова рассмотреть подобное предложение, однако рассчитывает на появление других претендентов, чтобы увеличить стоимость сделки.

Ситуацию осложняет соглашение с "Ювентусом", которому принадлежит часть прав на будущую продажу футболиста. По данным СМИ, туринский клуб получит около половины суммы трансфера.

Если переход состоится, он может войти в число самых дорогих приобретений в истории "Борнмута".