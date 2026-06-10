10 Июня 2026
RU

"Борнмут" готов заплатить 35 млн евро за защитника сборной Боснии

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 02:13
14
"Борнмут" готов заплатить 35 млн евро за защитника сборной Боснии

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportsport.ba, серьезный интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Борнмут".

По информации источника, английский клуб готов предложить "Сассуоло" 35 миллионов евро за трансфер игрока. Итальянская сторона готова рассмотреть подобное предложение, однако рассчитывает на появление других претендентов, чтобы увеличить стоимость сделки.

Ситуацию осложняет соглашение с "Ювентусом", которому принадлежит часть прав на будущую продажу футболиста. По данным СМИ, туринский клуб получит около половины суммы трансфера.

Если переход состоится, он может войти в число самых дорогих приобретений в истории "Борнмута".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бенфика" назначила Марку Силву новым главным тренером
01:54
Мировой футбол

"Бенфика" назначила Марку Силву новым главным тренером

Специалист возглавил лиссабонский клуб после ухода тренера в "Реал"
Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"
01:34
Мировой футбол

Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"

"Бенфика" подтвердила досрочное расторжение контракта с тренером

"Манчестер Сити" продлил контракт с молодым талантом
01:32
Мировой футбол

"Манчестер Сити" продлил контракт с молодым талантом

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года
Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве
00:54
Мировой футбол

Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве

Команда вела в счете, но пропустила три мяча после удаления Самородова

"Манчестер Юнайтед" следит за форвардом "Интера"
00:15
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" следит за форвардом "Интера"

На Эспозито также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм"
"Атлетико" высмеял предложение "Реала" по Альваресу
9 Июня 23:39
Мировой футбол

"Атлетико" высмеял предложение "Реала" по Альваресу

В мадридском клубе отреагировали на заявку в 150 миллионов евро смеющимися эмодзи

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается