"Челси" определил семь неприкасаемых игроков

Руководство "Челси" составило список футболистов, которых не намерено продавать в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Саймона Джонсона, в число неприкасаемых игроков вошли Рис Джеймс, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Леви Колвилл, Эстевао, Жоао Педро и Джош Ачимпонг.

По информации источника, лондонский клуб не будет рассматривать предложения по трансферу этих футболистов независимо от их размера.

Ранее "Челси" объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Испанский специалист начнет работу 1 июля, а его контракт рассчитан до лета 2030 года.

По итогам сезона-2025/26 лондонцы заняли десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.