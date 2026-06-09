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В "Арсенале" нашли ответственного за эпидемию травм - ФОТО

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 18:13
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В "Арсенале" нашли ответственного за эпидемию травм

Главный врач "Арсенала" Зафар Икбал покинул лондонский клуб после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz, руководство "канониров" приняло решение расстаться со специалистом на фоне многочисленных травм, преследовавших команду в течение сезона.

51-летний Икбал был вызван на встречу с руководством, где ему сообщили о прекращении сотрудничества. В "Арсенале" он работал с февраля 2024 года, а ранее занимал различные должности в "Ливерпуле" и "Тоттенхэме".

В прошедшем сезоне лондонцы регулярно сталкивались с кадровыми проблемами. На длительные сроки из-за повреждений выбывали Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц, Мартин Эдегор и другие футболисты.

По информации британских СМИ, в последние месяцы клуб привлек физиотерапевта Хоакина Аседо для внутреннего анализа ситуации с травматизмом в команде.

"Арсенал" уже начал поиски нового руководителя медицинского штаба.

Ранее главный тренер команды Микель Артета неоднократно подчеркивал, что травмы ведущих игроков серьезно повлияли на результаты команды в борьбе за трофеи. По его словам, наличие всех лидеров в строю весной могло существенно повысить шансы лондонцев на успех в сезоне.

İdman.Biz
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