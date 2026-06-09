В "Арсенале" нашли ответственного за эпидемию травм - ФОТО

Главный врач "Арсенала" Зафар Икбал покинул лондонский клуб после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz, руководство "канониров" приняло решение расстаться со специалистом на фоне многочисленных травм, преследовавших команду в течение сезона.

51-летний Икбал был вызван на встречу с руководством, где ему сообщили о прекращении сотрудничества. В "Арсенале" он работал с февраля 2024 года, а ранее занимал различные должности в "Ливерпуле" и "Тоттенхэме".

В прошедшем сезоне лондонцы регулярно сталкивались с кадровыми проблемами. На длительные сроки из-за повреждений выбывали Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц, Мартин Эдегор и другие футболисты.

По информации британских СМИ, в последние месяцы клуб привлек физиотерапевта Хоакина Аседо для внутреннего анализа ситуации с травматизмом в команде.

"Арсенал" уже начал поиски нового руководителя медицинского штаба.

Ранее главный тренер команды Микель Артета неоднократно подчеркивал, что травмы ведущих игроков серьезно повлияли на результаты команды в борьбе за трофеи. По его словам, наличие всех лидеров в строю весной могло существенно повысить шансы лондонцев на успех в сезоне.