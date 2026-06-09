"Арсенал" уволил главу медицинского штаба

Лондонский "Арсенал" прекратил сотрудничество с руководителем медицинского департамента Зафаром Икбалом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, 51-летнему специалисту сообщили об увольнении на встрече в понедельник, после чего решение немедленно вступило в силу.

Икбал работал в клубе с февраля 2024 года и отвечал за спортивную медицину и физическую подготовку команды.

По информации источника, внутри клуба его уход связывают с большим количеством травм, которые преследовали "Арсенал" в минувшем сезоне. Из-за повреждений на длительный срок выбывали такие ключевые игроки, как Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юррьен Тимбер и Кай Хаверц.

Ранее руководство клуба инициировало внутренний аудит медицинского и физподготовительного направления. Однако пока неизвестно, стало ли увольнение Икбала прямым следствием этой проверки.

В сезоне-2025/26 "Арсенал" провел 63 официальных матча во всех турнирах и дошел до финала Лиги чемпионов.