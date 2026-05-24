24 Мая 2026
Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ

24 Мая 2026 21:32
Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон чемпионата Англии по футболу.

Об этом стало известно по итогам гостевого матча последнего тура против "Брайтона".

В этой встрече Фернандеш отдал результативный пас на Патрика Доргу, который открыл счет. Эта голевая передача стала 21-й в сезоне для 31-летнего португальца.

Предыдущий рекорд принадлежал французскому нападающему Тьерри Анри (20 передач в сезоне-2002/03) и бельгийскому полузащитнику Кевину де Брюйне (20 передач в сезоне-2019/20).

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. В составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка английской лиги (2023).

