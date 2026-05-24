Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон чемпионата Англии по футболу.

Об этом стало известно по итогам гостевого матча последнего тура против "Брайтона".

В этой встрече Фернандеш отдал результативный пас на Патрика Доргу, который открыл счет. Эта голевая передача стала 21-й в сезоне для 31-летнего португальца.

Предыдущий рекорд принадлежал французскому нападающему Тьерри Анри (20 передач в сезоне-2002/03) и бельгийскому полузащитнику Кевину де Брюйне (20 передач в сезоне-2019/20).

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. В составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка английской лиги (2023).