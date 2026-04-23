Вильям Галлас: "Челси" нужен Диего Симеоне, чтобы сразу выигрывать трофеи"

Лондонский "Челси" объявил об увольнении Лиама Росеньора, который проработал на посту главного тренера команды всего три месяца. Бывший игрок "синих" Вильям Галлас, комментируя поиски нового наставника, заявил, что клубу нужно выбирать между системным развитием и немедленным результатом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BoyleSports, французский экс-защитник видит идеальным кандидатом для мгновенного успеха Диего Симеоне.

"Если думать о краткосрочной перспективе, чтобы добиться успеха сразу, им нужен опытный руководитель, такой как Диего Симеоне. С его характером он сможет очень скоро выигрывать трофеи с "Челси". Возможно, он нужен и игрокам "Челси", потому что после того, что они нам показали, нам надо видеть больше воинов и солдат в команде. Я думаю, нужен такой тренер, который будет немного строже относиться к игрокам", - отметил Галлас.

При этом для долгосрочного проекта Галлас предложил рассмотреть кандидатуру Сеска Фабрегаса, успешно работающего в итальянском "Комо".

"В долгосрочной перспективе можно пригласить Сеска Фабрегаса, потому что он хорошо справляется со своей работой. Он молод и способен работать с молодой командой. В долгосрочной перспективе он может вернуть "Челси" на те позиции, на которых все хотят видеть клуб", - добавил француз.

Отметим, что после увольнения Росеньора лондонский клуб временно остался без главного тренера. "Челси" продолжает поиск специалиста, способного стабилизировать результаты команды в Премьер-лиге.