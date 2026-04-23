"Башакшехир" выкупил Элдора Шомуродова у "Ромы"

Стамбульский "Башакшехир" выкупил у "Ромы" все трансферные права на нападающего Элдора Шомуродова за 2,8 миллиона евро (около 5,15 миллиона манатов). Узбекский форвард перешел в турецкий клуб на постоянной основе после результативного сезона.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Шомуродов выступал за "Башакшехир" на правах аренды и сумел стать одним из лидеров команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции нападающий провел 30 матчей, забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.

Такая результативность позволила узбекскому футболисту подняться на второе место в списке лучших бомбардиров турецкой Суперлиги.

Шомуродов ранее выступал за ряд европейских клубов, а в "Рому" перебрался после успешного периода в Италии. Однако именно в Турции форвард вновь вышел на высокий уровень результативности.

Отметим, что "Башакшехир" усилил состав перед новым сезоном, сохранив одного из самых эффективных игроков команды