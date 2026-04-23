23 Апреля 2026
"Башакшехир" выкупил Элдора Шомуродова у "Ромы"

23 Апреля 2026 14:58
Стамбульский "Башакшехир" выкупил у "Ромы" все трансферные права на нападающего Элдора Шомуродова за 2,8 миллиона евро (около 5,15 миллиона манатов). Узбекский форвард перешел в турецкий клуб на постоянной основе после результативного сезона.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Шомуродов выступал за "Башакшехир" на правах аренды и сумел стать одним из лидеров команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции нападающий провел 30 матчей, забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.

Такая результативность позволила узбекскому футболисту подняться на второе место в списке лучших бомбардиров турецкой Суперлиги.

Шомуродов ранее выступал за ряд европейских клубов, а в "Рому" перебрался после успешного периода в Италии. Однако именно в Турции форвард вновь вышел на высокий уровень результативности.

Отметим, что "Башакшехир" усилил состав перед новым сезоном, сохранив одного из самых эффективных игроков команды

Новости по теме

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Полузащитник "Бенфики" Ричард Риос может перебраться в английский гранд
18:50
Мировой футбол

Полузащитник "Бенфики" Ричард Риос может перебраться в английский гранд

Португальский клуб будет готов продать 25-летнего футболиста за € 45 млн
"Челси" может возглавить специалист из чемпионата Саудовской Аравии
18:34
Мировой футбол

"Челси" может возглавить специалист из чемпионата Саудовской Аравии

Лондонский клуб уже провел подготовительную работу по возможному назначению 38-летнего наставника

"Реал" потерял Эдера Милитао и Арду Гюлера из-за травм в матче с "Алавесом"
16:43
Мировой футбол

"Реал" потерял Эдера Милитао и Арду Гюлера из-за травм в матче с "Алавесом"

Мадридский клуб официально подтвердил повреждения защитника и нападающего после победной встречи 33-го тура Ла Лиги

Вильям Галлас: "Челси" нужен Диего Симеоне, чтобы сразу выигрывать трофеи"
15:43
Мировой футбол

Вильям Галлас: "Челси" нужен Диего Симеоне, чтобы сразу выигрывать трофеи"

Бывший защитник лондонского клуба считает, что команде необходим строгий тренер-победитель
"Галатасарай" разорвал отношения с Федерацией футбола Турции
15:13
Мировой футбол

"Галатасарай" разорвал отношения с Федерацией футбола Турции

Стамбульский клуб выступил с жестким заявлением из-за судейства и VAR

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"