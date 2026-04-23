Педри указал на проблему в игре "Барселоны"

23 Апреля 2026 11:03
Полузащитник "Барселоны" Педри после победы над "Сельтой" (1:0) указал на один из главных недостатков в игре каталонской команды.

Как сообщает İdman.Biz, победу "Барселоне" принес точный удар Ламина Ямаля с пенальти на 40-й минуте, однако сама встреча получилась для команды Ханси Флика непростой.

По словам Педри, команде необходимо прибавлять в организации давления на соперника.

"Мы должны значительно улучшить прессинг. Нужно лучше понимать, когда и как оказывать давление на соперника. Думаю, иногда мы слишком много бегаем и зря тратим энергию", — заявил футболист.

Отметим, что именно Педри был признан лучшим игроком этого матча.

İdman.Biz
