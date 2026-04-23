23 Апреля 2026
Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в финал еврокубка

23 Апреля 2026 12:42
Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в финал еврокубка

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал выход своей команды в финал Второй Лиги чемпионов АФК.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинале саудовский клуб уверенно обыграл катарский "Аль-Ахли" со счетом 5:1.

41-летний португалец провел на поле 78 минут, но результативными действиями не отметился. После матча он обратился к болельщикам в соцсети X.

"Горжусь командой. Финал ждет!" — написал Роналду.

В решающем матче турнира "Аль-Наср" сыграет с японской "Гамбой Осака". Финал состоится 16 мая.

В нынешнем сезоне Роналду провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.

