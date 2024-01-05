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Беспроигрышная серия "Ювентуса" достигла 14 матчей

Мировой футбол
Новости
5 Января 2024 16:28
Беспроигрышная серия "Ювентуса" достигла 14 матчей

Вчера, 4 января, "Ювентус" разгромил "Салернитану" со счётом 6:1 в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", таким образом, туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах (11 побед и три ничьих). Всего в нынешнем сезоне "Ювентус" потерпел всего одно поражение от "Сассуоло" (2:4) в 4-м туре чемпионата Италии.

После 18 туров "Ювентус" занимает второе место в Серии А с 43 очками. Лидирует "Интер" (45 очков).

В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Салернитаной". Встреча на стадионе "Ареки" состоится 7 января в 21:00.

В сезоне-2023/2024 "Ювентус" пропускает Лигу конференций, так как был отстранён от еврокубков на один год решением УЕФА. Помимо этого, туринцы заплатили штраф в размере € 20 млн. Причиной отстранения стало расследование в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Кубок Италии . 1/8 финала

Ювентус (Турин) - Салернитана (Салерно) - 6:1

0:1 Иквууэмеси – 1' 1:1 Миретти – 12' 2:1 Камбьязо – 35' 3:1 Ругани – 54' 4:1 Бронн – 75' 5:1 Йылдыз – 88' 6:1 Веа – 90+1'

İdman.biz

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