Инкапье и еще пять игроков, которых "Ливерпулю" не помешало бы подписать в январе

Мерсисайдской команде потребуется усиление, если она намерена побороться за титул



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Возрождающимся "красным" явно необходимо усилить свой состав, если они хотят подкрепить свои неожиданные претензии на титул в Премьер-лиге.

Сезон "Ливерпуля" складывается намного лучше, чем кто-либо ожидал. Обновлённые "красные" борются не только за попадание в четверку лучших в Премьер-лиге; они вступили в борьбу за титул, проиграв в этом сезоне АПЛ всего одну игру.

Однако вскоре ситуация для Юргена Клоппа станет намного сложнее. Уже потеряв до конца сезона Жоэля Матипа из-за травмы колена и обоих своих левых защитников, Энди Робертсона и Костаса Цимикаса, из-за вывиха плеча, немецкий тренер теперь должен большую часть января и февраля обходиться без Мохамеда Салаха и Ватару Эндо из-за их участия в Кубке африканских наций и Кубке Азии.

Итак, хотя "Ливерпуль" с неохотой относится к совершению серьезных трансферов в середине сезона, в прошлом они заключили несколько успешных крупных январских сделок (Вирджил ван Дейк, Луис Диас, Коди Гакпо...), и ясно, что команде потребуется усиление, если Клопп намерен побороться за титул.

Имея это в виду, GOAL выбрал шесть игроков, которых "красным" стоит по крайней мере рассмотреть в январское трансферное окно.

Антони Робинсон ("Фулхэм")

Клопп вполне может решить сделать ставку на Джо Гомеса на позиции левого защитника до возвращения Робертсона. Англичанин — удивительно универсальный защитник и редко подводит "Ливерпуль", где бы он ни играл.

Тем не менее, в идеальном мире у "красных" на позиции левого защитника был бы специалист, а не временное решение. Поэтому неудивительно, что идут разговоры о переходе Антони Робинсона, который проводит прекрасный сезон в "Фулхэме", забив три гола в 21 матче во всех соревнованиях.

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Действительно ли "Дачники" захотят отпустить звезду сборной США на этом этапе сезона? Это кажется маловероятным, особенно учитывая, что недавно продленный контракт 26-летнего футболиста теперь действует до 2028 года.

Но нет никаких сомнений в том, что Робинсон захочет воспользоваться шансом присоединиться к "Ливерпулю", даже будучи бывшим игроком "Эвертона".

Пьеро Инкапье ("Байер" Леверкузен)

Шанс для Клоппа убить двух зайцев одним выстрелом? Не имея подходящих основных левых защитников, и при том, что сезон для Матипа закончился досрочно, "Ливерпуль" находится в довольно затруднительном положении в обороне - даже с учетом вышеупомянутой гибкости Гомеса и появления чрезвычайно впечатляющего 20-летнего Джарелла Куанса.

Однако подписание Пьеро Инкапье может решить все их проблемы, учитывая, что эквадорец не только многообещающий центральный защитник, но и способен играть на позиции левого защитника.

Проблема, конечно, в том, что "Байер" из Леверкузена не хочет продавать кого-либо во время зимнего окна, учитывая, что в настоящее время они занимают лидирующие позиции в Бундеслиге. Им нужно будет сохранить свой сильнейший состав, если они хотят сдержать чемпионскую "Баварию" во второй половине сезона.

Тем не менее, стоит отметить, что интерес "Ливерпуля" вполне реален, что ранее было подтверждено агентом Инкапье, и что 21-летний футболист не был постоянным игроком основы "Леверкузена" в этом сезоне. Предложение в размере 50 миллионов евро даст руководству "Байера" пищу для размышлений - даже если Хаби Алонсо, очевидно, будет категорически против трансфера.

Вильян Пачо ("Айнтрахт" Франкфурт)

Соотечественник Инкапье, Вильян Пачо оказал большое влияние на игру "Айнтрахта" с тех пор, как летом перебрался во Франкфурт из "Антверпена".

Ни один другой защитник Бундеслиги не возвращал владение мячом больше раз, чем игрок сборной Эквадора, который также занимает третье место по количеству выигранных отборов, восьмое по выносам мяча и пятое по перехватам.

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"Франкфурт" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, а это означает, что еврокубки являются реальной целью для команды Дино Топпмёллера. Тем не менее, достойное предложение вполне может привести немецкую команду за стол переговоров.

"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Вест Хэм", как сообщается, положили глаз на 22-летнего левоногого игрока, который удовлетворяет многим запросам "Ливерпуля" и будет стоить значительно дешевле, чем Инкапье.

Гонсалу Инасиу ("Спортинг")

Еще один отличный вариант для левого края центра защиты "Ливерпуля", Гонсалу Инасиу, как сообщается, также привлек внимание "Арсенала" и "Реала", который потерял Эдера Милитао и Давида Алабу из-за травм в конце сезона.

22-летний футболист является постоянным игроком основы "Спортинга" и уже дважды забил за сборную Португалию, после того как в марте дебютировал за национальную команду.

Однако еще раз, вопрос в том, готов ли "Ливерпуль" тратить большие деньги на центрального защитника в январе, поскольку нет абсолютно никаких шансов, что лидеры Примейры примут предложение по Инасиу дешевле, чем его отступные в размере 60 миллионов долларов.

Жоау Пальинья ("Фулхэм")

"Ливерпуль" не подписал летом Жоау Пальинью из-за его цены и профиля. "Фулхэм" требовал 55 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего футболиста — и это не та сделка, которую одобрит селекционный отдел "красных".

За это время, конечно, ничего не изменилось, поэтому все еще кажется более вероятным, что португалец окажется в мюнхенской "Баварии", к которой он и так едва не присоединился в последний день лета.

Однако, если "Ливерпуль" ищет проверенного опорного полузащитника, знакомого с Премьер-лигой, который сразу же укрепит стартовый состав Клоппа, Пальинья подойдет идеально.

Он действительно может оказаться решающим фактором в чемпионской гонке, особенно если слухи об интересе "Арсенала" материализуются в трансфер.

Арчи Грей ("Лидс")

Точно так же, как Инкапье, очень привлекательное предложение для "Ливерпуля" из-за его универсальности. Арчи Грей способен играть не только в полузащите, но и на правом фланге защиты, что, очевидно, рождает интригующую возможность обмена позициями 17-летнего футболиста с Трентом Александром-Арнольдом.

Поскольку "Лидс" стремится вернуться в Премьер-лигу, им, очевидно, не хотелось бы позволить игроку основной команды уйти в январе.

Тем не менее, нельзя не подозревать, что может быть заключена сделка, в соответствии с которой "Ливерпуль" подпишет игрока молодежной сборной Англии и вернет его в аренду команде Чемпионшипа на оставшуюся часть сезона 2023/24 - беспроигрышная ситуация для всех участников.

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