У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров "Реала"

У Альваро Арбелоа худший процент побед среди последних шести главных тренеров мадридского "Реала". Нынешний наставник "сливочных" выиграл только 62% матчей. Лучшим по этому показателю является Хаби Алонсо (71%). Об этом сообщает аккаунт Score 90 в социальной сети X.
Рейтинг последних шести главных тренеров мадридского "Реала" по проценту побед выглядит следующим образом:
Хаби Алонсо – 71%.
Карло Анчелотти – 70%.
Сантьяго Солари – 69%.
Рафаэль Бенитес – 68%.
Зинедин Зидан – 62%.
Альваро Арбелоа – 62%.
Арбелоа возглавил "Королевский клуб" в январе 2026 года. За это время под его руководством команда провела 21 матч и победила 13 раз.