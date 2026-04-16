16 Апреля 2026 12:59
Энтони Гордон выставил ультиматум "Ньюкаслу" после лучшего сезона в карьере

Вингер английского "Ньюкасла" Энтони Гордон намерен сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. По информации местных СМИ, футболист рассчитывает на переход в команду более высокого уровня, способную обеспечить стабильное выступление в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний игрок считает, что перерос текущий уровень "сорок". Помимо спортивных амбиций, одним из ключевых требований англичанина является существенное увеличение заработной платы. В нынешнем сезоне Гордон продемонстрировал высокую результативность: в 46 матчах во всех турнирах он забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Азербайджанским болельщикам Энтони Гордон запомнился выдающимся перформансом в Баку. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" вингер оформил "покер" еще в первом тайме, обеспечив своей команде разгромную победу со счетом 1:6.

İdman.Biz
