15 Апреля 2026 20:34
11
Фернандес нацелен на переход в "Реал"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес может продолжить карьеру в "Реале".

Как передает İdman.Biz, по информации El Nacional, аргентинский хавбек уже ищет жилье в Мадриде и рассматривает возможность перехода в стан "сливочных" в ближайшее трансферное окно.

При этом мадридский клуб пока не делал официального предложения по трансферу игрока.

Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" в 2023 году за 121 миллион евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2032 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за "синих" 46 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

