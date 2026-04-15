"Барселона" готовит новую жалобу в УЕФА после вылета от "Атлетико"

"Барселона" намерена подать новую жалобу в УЕФА на решения арбитров в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По его словам, "Барселона" уже обращалась в УЕФА, однако на этом останавливаться не собирается. "Мы не можем это принять. Мы уже подали жалобу в УЕФА, и я думаю, что подадим еще одну", - отметил Лапорта.

Каталонцы вылетели из турнира, уступив "Атлетико" по сумме двух встреч со счетом 2:3. В первом матче главным арбитром был румын Иштван Ковач, а ответную игру обслуживал француз Клеман Тюрпен.

Несмотря на победу в ответной встрече со счетом 2:1, "Барселона" не смогла отыграть отставание и завершила выступление в турнире. В полуфинале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Спортинг" - "Арсенал". Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".