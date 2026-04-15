RU

Мировой футбол
Новости
15 Апреля 2026 17:59
20
Джонджо Шелви завершил игровую карьеру и возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ

Бывший полузащитник сборной Англии, "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джонджо Шелви объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 34 лет. Поставив точку в 18-летнем игровом пути, опытный хавбек немедленно перешел к тренерской деятельности.

Как сообщает İdman.Biz, Шелви назначен на пост главного тренера клуба Arabian Falcons, выступающего во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Англичанин присоединился к этой команде в качестве игрока в сентябре 2025 года, но спустя всего восемь матчей принял решение "повесить бутсы на гвоздь" и переместиться в техническую зону.

На новой должности Шелви станет наставником еще одного известного в прошлом таланта — бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Равела Моррисона. Примечательно, что пост спортивного директора клуба занимает экс-игрок "Кристал Пэлас" Джейсон Панчон.

İdman.Biz
Тэги:

